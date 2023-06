Di cosa ha bisogno il San Lorenzo per qualificarsi per il Sud America?

Il San Lorenzo punterà le sue ultime fiches nella Copa Sudamericana martedì Con l’illusione di rinnovare il credito per avanzare alla fase finale al ricevimento Studenti di Meridaprestando anche attenzione alla corrispondenza tra Filisteo e castello a Shelle, che completerà la sesta e ultima storia del girone H.

La squadra Boedo è il primo campione della competizione per mano del suo attuale allenatore, Ruben Dario Lascia perderesarà presentato a Nuevo Gasómetro dalle 19:00 con l’arbitro boliviano Gery Vargas e il trasferimento DSports.

Di cosa hai bisogno San Lorenzo?

I risultati delle prime cinque giornate hanno lasciato il San Lorenzo a causa del successo copera per continuare la vita in Sud America. Puoi solo aspirare al secondo postoqualcosa Lo otterrà solo se i venezuelani saranno schiacciati e i cileni perderanno contro i brasilianis, già classificato al primo posto.

Fortaleza è in testa con 12 punti, seguito da Palestino al secondo posto con 8 punti (+1) f Il San Lorenzo è al terzo posto con un punteggio di 5 (-2). L’Estudiantes de Merida, eliminato, chiude il girone con 3.

da qui, L'”Hurricane” ha bisogno di battere il suo avversario domani di tre gol e spera di battere l’argentino Juan Pablo Voevoda Palestino., che con un punto raggiungerà l’obiettivo di entrare nei sedicesimi. dalla fine.

In questo caso, le seconde classificate di ciascuna regione della Copa Sudamericana giocheranno un turno a eliminazione diretta con i gruppi Libertadores terzi classificati.

dall’inizio dell’annoE La squadra di Insúa ha segnato tre o più gol a partita in appena tre delle 27 partite e in 11 partiteTuttavia, poco meno della metà non è riuscita a convertirsi. La disidratazione, ad esempio, è un problema temporaneo con un solo gol nelle ultime cinque partite.

Foto di copertina: Aerei