Di Maria ha regalato la vittoria al Benfica nella classica partita contro il Porto

angelo Di’ Maria Ha regalato al Benfica la vittoria sul Porto in una classica del calcio portoghesePer il settimo appuntamento del campionato portoghese, E valorizzare il suo grande presente.

Di Maria festeggia per la sesta volta dal suo ritorno al Benfica. Evie

Las Águilas, in superiorità numerica da 19 minuti, durante la visita Fabio Cardoso è stato espulsoNon sono riusciti a spezzare la resistenza del portiere Diogo Costa, finché al 68′ non è apparso un video.

Il 35enne di Rosario, rientrato al club di Lisbona nell’ultimo mercato, proveniente dalla Juventus, Prima ha completato il cross dalla sinistra di David Neres che è andato fuori rotaia, e dopo un semplice tocco su Wendell, Costa si è arrabbiato, segnando il primo gol sul tabellone.

Il campione del mondo in Qatar 2022 con la Nazionale argentina ha festeggiato alla grande il gol, togliendosi la maglia e correndo verso la bandierina del calcio d’angolo, dove tutti i suoi compagni lo hanno abbracciato.

Questo è il Il sesto gol in otto partite per Di Maria dal suo ritorno al calcio portoghese: Ha segnato cinque gol nel campionato portoghese – è il capocannoniere del torneo – e un gol in Coppa del Portogallo.

Inoltre, con questo successo nel Clasico, la partita più importante del calcio portoghese, il Benfica ha raggiunto 18 punti in 7 partite e ha superato di due punti il ​​Porto e lo Sporting Lisbona, l’altro suo forte rivale, che non ha ancora giocato.