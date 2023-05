Di quali documenti ho bisogno per ottenere una patente di guida della Florida?

Modulo per la patente di guida della Florida

Prima che la nuova legge sull’immigrazione della Florida, firmata dal governatore della Florida Ron DeSantis, elimini le carte d’identità per alcuni gruppi di immigrati a partire dal 1 luglio, molti si stanno affrettando a richiedere una patente di guida valida a Miami e in tutto lo stato.

Infatti, secondo il Department of Highway Safety and Motor Vehicles (FLHSMV), le patenti di guida fuori dallo stato rilasciate a persone che vivono negli Stati Uniti senza un permesso legale non sono valide in Florida.

Con questi nuovi cambiamenti, i programmi finanziati dalla comunità che Rilascio carte d’identità per clandestiniche fino ad ora erano considerati documenti ufficiali.

Stranieri con status di immigrato non immigrato che presentano domanda di persona Rinnovo, sostituzione o richiesta Per la patente di guida o la carta d’identità, devono fornire la documentazione adeguata per conformarsi alla legge sull’identificazione reale in vigore e ottenere Si chiama ID realeche ha una stella nell’angolo in alto a destra, secondo FLHSMV.

Varie patenti di guida della Florida. Per gentile concessione del Dipartimento della sicurezza stradale e dei veicoli a motore della Florida (FLHSMV).

Documenti di identificazione per una patente di guida della Florida

Il requisito principale per richiedere la patente di guida in Florida è presentare l’originale di una delle cinque I documenti di identità sono validi Da FLHSMV, con il nome completo del richiedente.

▪ Una carta di permesso di lavoro valida, rilasciata dal Department of Homeland Security (DHS), modulo I-766.

Sebbene il modulo I-688B appaia sulla pagina FLHSMV, i servizi per la cittadinanza e l’immigrazione degli Stati Uniti (USCIS) hanno rimosso questo tipo di permesso di lavoro qualche tempo fa.

▪ Documento attuale emesso dal Department of Homeland Security a supporto dello stato di immigrazione attraverso il modulo I-94, il registro di ingresso/uscita, la registrazione dei cambiamenti di stato e l’estensione del soggiorno nello stato.

Il Department of Homeland Security utilizza anche il modulo I-94 per fornire la prova dei requisiti di ammissione o Parole. Tutti i moduli I-94 sono presentati insieme a un passaporto valido e valido, che mostra la data di entrata nel timbro statale.

Mentre alcuni stranieri rilasciano ancora un documento I-94, molti non lo fanno. Ma la US Customs and Border Protection (CBP) ha un record elettronico di accesso a tutte le informazioni.

Alcune classificazioni dello stato di immigrazione richiedono documenti aggiuntivi oltre all’I-94.

▪ con gli alieni Visti per studenti Gli F-1 e gli M-1, alcuni con un permesso di lavoro e altri no, devono presentare il modulo I-20, un certificato di idoneità per lo status di studente non immigrato.

▪ Per quelli sponsorizzati da un programma di scambio designato dal Dipartimento di Stato americano (DOS) e alcuni studenti con visto J-1 o J-2, devono presentare il modulo DS 2019, che indica il tipo di lavoro che il visitatore di scambio è autorizzato a svolgere .

status di immigrazione classificati come rifugiati, cercare rifugio E Parole Deve essere accompagnato da ulteriori documenti.

▪ Modulo I-571, Autorizzazione di viaggio per rifugiati. Questo documento viene utilizzato per consentirti di viaggiare temporaneamente al di fuori degli Stati Uniti, in molti casi al posto del passaporto.

▪ Modulo I-512, Lettera di accettazione Parole.

▪ L’ordinanza emessa dal giudice dell’immigrazione Garanzia di asilo o organizzare Annulla rimozione.

Prova di sicurezza sociale. Mohamed Ali Immagini Getty

Test di previdenza sociale per ottenere la patente di guida

Il nome assegnato al tuo numero di previdenza sociale (SSN) deve corrispondere al nome che apparirà sul tuo numero di previdenza sociale (SSN). patente di guida O spiegare sul loro sito ufficiale FLHSMV.

Se hai recentemente cambiato il tuo nome, devi prima aggiornare le tue informazioni con l’Office of the Social Security Administration.

Per richiedere una patente di guida della Florida, è necessario fornire uno dei cinque documenti che il FLHSMV considera validi.

▪ Tessera di previdenza sociale a nome attuale.

▪ Modulo W-2, non scritto a mano.

▪ Prova del pagamento dello stipendio.

▪ Modulo fiscale SSA-1099, inviato ogni anno a gennaio alle persone che ricevono prestazioni di previdenza sociale.

▪ Qualsiasi modulo 1099, non scritto a mano. Si tratta di un insieme di documenti che l’IRS definisce “ritorno informativo” per segnalare i diversi tipi di pagamenti che potresti ricevere durante l’anno. Questi di solito non provengono dal datore di lavoro.

Documenti richiesti per una patente di guida della Florida per stranieri non immigranti. Per gentile concessione del Dipartimento della sicurezza stradale e dei veicoli a motore della Florida (FLHSMV).

Prova dell’indirizzo di residenza per la licenza

Per gli stranieri non immigranti, il FLHSMV non accetta come prova una patente di guida valida o indirizzi fuori dallo stato o negli Stati Uniti.

Per provare l’indirizzo di residenza, è necessario fornire due diversi documenti con l’indirizzo:

▪ Documenti relativi alla casa: atto di proprietà, mutuo, estratto conto mensile del mutuo, mozzo del mutuo o contratto di locazione.

Costituiscono altresì prova le fatture in corso o la polizza assicurativa per l’immobile, la fattura di pagamento per i servizi domestici e l’ordine di lavoro per i servizi domestici, non anteriore a 60 giorni dalla data della richiesta.

▪ Documenti relativi al veicolo: Immatricolazione auto in Florida o titolo del veicolo. È possibile ottenere un record duplicato attraverso il portale MyDMV.

Anche le bollette o una ricevuta di pagamento dell’auto all’indirizzo attuale.

▪ Documenti bancari come corrispondenza da estratti conto di risparmio e conti di investimento con l’indirizzo aggiornato.

▪ Documenti medici come una tessera medica o sanitaria con un indirizzo stampato.

▪ Documenti scolastici con copia dell’anno accademico in corso rilasciati da un istituto scolastico.

▪ Documenti di lavoro validi: licenza professionale corrente rilasciata da un’agenzia governativa statunitense e contratto.

▪ Carta di servizio militare.

▪ Una lettera certificata emessa da un rifugio per senzatetto, un fornitore di servizi di transizione o un centro di assistenza temporanea, a conferma che si tratta dell’indirizzo a cui si riceve la posta.

▪ Corrispondenza da agenzie governative federali, statali, di contea e cittadine.

▪ Un modulo di registrazione del dipartimento di polizia della Florida compilato, rilasciato da un ufficio locale.