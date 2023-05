Diablo 4 avrà un aspetto migliore che mai nella beta di questo fine settimana con la possibilità di giocare con DLSS 3, ma Nvidia ha in serbo un’altra sorpresa.

Ci sarà un’altra opportunità questo fine settimana per giocare alla beta di Diablo 4, anche se sarà l’ultima volta che chiunque potrà godere di un’anteprima del gioco prima della sua uscita. Proprio per questo motivo, Blizzard vuole che questa occasione sia davvero speciale, il che li ha resi alleati con essa nvidia In modo che tutto ciò che vediamo nel nostro viaggio attraverso il santuario abbia un aspetto migliore.

Tutti coloro che hanno una scheda grafica della serie GeForce RTX 40 possono attivarla nelle opzioni grafiche Tecnologia DLSS 3che aumenterà notevolmente le prestazioni, migliorando il numero di fotogrammi al secondo che l’immagine visualizzerà e, nel processo, consentirà configurazioni grafiche più impegnative.

Per incoraggiare più utenti a ottenere una di queste schede grafiche, è stata lanciata una promozione molto interessante. In questo modo, chiunque acquisti una GeForce RTX 4070, 4070 Ti, 4080 o 4090 o un computer dotato di una di queste, otterrà ciò che desidera. Pacchetto pieno di oggetti esclusivi.

Al suo interno è una copia di Satana 4 Insieme a una cavalcatura Lightbringer e uno scudo per cavalcatura Carapace of Faith per il cavallo. Inoltre, contiene anche le Ali di Inarius e il cucciolo Inarius Murloc per Diablo III, la cavalcatura Amalgam of Wrath per World of Warcraft e il set cosmetico Dark Winged Brown per Diablo Immortal.

Nei giorni scorsi sono stati annunciati i requisiti Satana 4 Da giocare nella versione PC, mentre la beta si svolgerà dal 12 al 14 maggio. Per quanto riguarda la versione finale, il suo arrivo è previsto 6 giugno Su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e naturalmente anche su PC.

