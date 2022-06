Diablo 4: come iscriversi alla closed beta su Xbox Series X/S e PS5

Poco prima che Diablo IV apparisse all’Xbox & Bethesda Games Showcase, Blizzard Entertainment ha aperto la registrazione alla closed beta sul sito Web ufficiale del gioco. Inizialmente era implicito che i test sarebbero stati condotti sulle console di prossima generazione, Xbox Series X, Xbox Series S e PS5, ma ora le piattaforme non sono elencate. Sei interessato a registrarti? Tutto ciò di cui hai bisogno è un account Battle.net, la piattaforma di gioco di Activision Blizzard.

Come iscriversi a Diablo IV beta

Per registrarti, devi prima accedere con il tuo account Battle.net e poi procedere con la procedura come mostrato. Ecco i passaggi:

Se non hai un account Battle.net, registrati gratuitamente qui. Successivamente, accedi con il tuo nome utente e password Infine, fai clic sul pulsante Preregistrazione. L’account verrà collegato automaticamente





La domanda da un milione di dollari: Quando inizia la closed beta di Diablo IV? La risposta è che non si sa ancora, Blizzard Entertainment non ha fatto un impegno. Ciò che è stato ufficialmente confermato è che il titolo sarà disponibile in Il prossimo anno 2023, ancora senza una data di uscita più specifica. “Iscriviti per avere una possibilità di beta future.”

Diablo IV sarà integrato Gioco incrociato e progresso incrociato Tra tutte le sue versioni. La nuova versione del gioco classico e di ruolo ti permetterà anche di goderti l’esperienza con un amico Anche in una cooperativa locale. Tuttavia, non ci sarà alcuna opzione per giocare offline, poiché si tratta di un prodotto che richiede una connessione permanente.

Il gioco è in sviluppo per Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5 e PC. La produzione ha subito alcuni ritardi a causa della situazione all’interno della Blizzard Entertainment, con accuse di molestie sessuali e lavorative che si sono concluse con il licenziamento del regista originale di Diablo IV.

Blizzard ha anche confermato il lancio Monitorare 2 sotto il modulo Liberi di giocare. Uscirà il 21 ottobre.

fonte | Intrattenimento Blizzard