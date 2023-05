Diablo 4 Open Beta: tutti i tempi di spawn del boss finale Ashava

IL Beta aperta di Diablo 4 Consente già ai giocatori di entrare in Sanctuary un’ultima volta prima della sua uscita ufficiale. I motivi per giocare a questa esperienza includono ricompense per il passaggio alla versione finale, come quella che puoi ottenere sconfiggendo Ashava. Ti diciamo quando appare nel gioco e cosa otterrai.

Di tutti i tempi, l’ultimo boss, Ashava, è apparso nell’Open Beta di Diablo 4

13 maggio

14 maggio

00:00 (ora italiana)

03:00 (ora italiana)

06:00 (ora italiana)

09:00 (ora italiana)

12:00 (ora italiana)

15:00 (ora italiana)

18:00 (ora italiana)

Ingrandire

Come puoi vedere, Ashava appare solo in un periodo di tempo specifico tra il 13 e il 14 maggio. A partire dalle 18:00 (CEST) del 13 maggio Lo vedrai come l’ultimo presidente del mondo ogni tre ore. Ci troveremo di fronte ad un gigante che utilizza le lame tra le braccia per coprire la massima area possibile nei suoi attacchi. Certamente devi rivolgerti ad altri giocatori per porre fine alla sua vita.

Per ottenere la ricompensa associata a questo boss, dovete tener conto di un requisito: il vostro personaggio deve essere di livello 20, che è il livello massimo consentito dall’open beta. Quando sconfiggi Ashava per la prima volta con un personaggio di livello 20, otterrai un trofeo Monte Ashva Cray. Come suggerisce il nome, ti permette di cambiare l’aspetto della tua cavalcatura con un tocco speciale che puoi sfoggiare anche nel gioco completo.

Inoltre, puoi ottenere altri due cosmetici completando una serie di obiettivi. Il titolo iniziale verrà aggiunto al tuo profilo quando raggiungi Kyovashad come personaggio, mentre il titolo Early Scout verrà aggiunto al tuo profilo quando raggiungi il livello 20 per la prima volta.

Ricorda, Diablo 4 sarà in vendita dopo 6 giugno su PS5, PS4 e Xbox Series X | S, Xbox One e PC.

Fontana: Bufera di neve