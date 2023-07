Diablo 4 risolverà lo spazio dell’inventario “molto rapidamente” dopo i reclami

Satana 4 Arrivato poche settimane fa su PS5, PS4 e Xbox Series X | S, Xbox One e PC. Il titolo Blizzard ha fatto un’ottima impressione, anche se diversi aggiornamenti e patch risolvono aspetti che hanno ancora dei margini sciolti.

Bufera di neve Rilasciato, precisamente la scorsa settimana, l’aggiornamento 1.0.4. Ciò ha apportato alcune modifiche a questo Diario DaveDiversi membri del gioco hanno parlato dei nuovi cambiamenti in arrivo in futuro.

Il Game Director Joe Peipura e il Community Leader Adam Fletcher hanno discusso di uno dei problemi più discussi tra i giocatori di Diablo 4: spazio di inventario.

Selezione dell’inventario di Diablo 4

Cioè, non sono poche le lamentele emerse riguardo al fatto che le gemme consumino lo spazio che dovrebbe essere riservato ad armi, scudi, amuleti e anelli. Fortunatamente, Blizzard sembra essere a conoscenza di questo bug.

sembra, Il team di sviluppo sta lavorando a una soluzione per migliorare la gestione dell’inventario. “Parliamo molto di cosa dovremmo fare con questo. Abbiamo buoni piani per le cose che possiamo fare per migliorare la situazione “, ha detto Bibiura.

Il regista ha aggiunto: “So che è frustrante sentirmi, ma la verità è che ci stiamo muovendo molto, molto rapidamente su questo. Stiamo cercando di fare più spazio in futuro e stiamo cercando di capire come possiamo ci penserò.”

“So che quando ciò accadrà sarà un enorme spazio di archiviazione per i giocatori”, ha commentato Fletcher dopo aver notato che la gemma sarebbe andata nel reparto materiali. “Esistono diversi modi per sbarazzarsi di questo problema e questo è solo un esempio di ciò che stiamo cercando di fare per mitigarlo”.

Ricorda che il gioco è già disponibile in PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One e PC. Questa puntata si apre con pietre miliari ed è il miglior gioco di Blizzard da molti anni. Lilith è tornata in tutta la sua gloria demoniaca. La seguirai?