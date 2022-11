Diablo IV è stato annunciato a dicembre e ha debuttato ad aprile

Sono passati più di quattro anni da quando questo è stato confermato, Nel giugno 2018quale – quale Blizzard stava già lavorando su Diablo IV, il tanto atteso nuovo capitolo di Diablo, forse la saga più prestigiosa e amata del genere dungeon crawler. Può sembrare una bugia, ma sono passati più di dieci anni da quando il suo predecessore, Diablo III, ha raggiunto i punti vendita. Tanta attesa, che finalmente sembra volgere al termine.

Durante questi anni Non possiamo dire che il franchise sia stato abbandonato. Solo pochi mesi fa Riceviamo il demone immortaleun libero di giocare Per computer e dispositivi che hanno ricevuto un file Un enorme successo nella raccolta fondiMa cos’era Vietato in alcune aree geografiche a causa del suo modello di monetizzazionee che, come abbiamo già visto, ne ha abbastanza Paga per vincereuna formula molto apprezzata dagli azionisti della società, ma che offre umile esperienza Per i giocatori ordinari e una specie di sistema di classi, dove Alla fine, chi paga di più non ha nessuno con cui giocare.

Ma non erano tutte cattive notizie. Anche quest’anno abbiamo vissuto Rilasciato Diablo II Resurrectionche è già stato annunciato l’anno scorso, una ricostruzione da copertina a copertina del classico e leggendario Diablo II che riesce, allo stesso tempo, a preservare anche la più piccola goccia dell’essenza dell’originale, ma ad aggiornarla in modo che appaia e agisca come un titolo stream al 100%. Se Immortal non è all’altezza della saga, Diablo II Resurrected è dall’altra parte.

Tuttavia, come ho detto prima, sono passati dieci anni dall’uscita di Diablo III, quindi L’attesa per Diablo IV si sta facendo molto, molto lunga. E sì, è vero che almeno sappiamo, ormai da tempo, che Blizzard ci sta lavorando. E così, recentemente abbiamo imparato di più su questo sviluppo, da allora Sarà un gioco senza fine. E avrà un Oltre 150 dungeon e cinque zonePer fortuna Questo approccio non sarà ripetuto Paga per vincere eternoFino a Come sarà la sezione di personalizzazione? e recentemente L’aspetto visivo del gioco nella sua fase alfa. I progressi, tutti quanti, riempiono il paniere delle aspettative, ma questo fa anche scorrere più lentamente il tempo, come succede sempre quando ti aspetti qualcosa, e ancor di più se non sai ancora quando arriverà.

La buona notizia, la buona notizia in realtà, è che questa fuga di notizie Echi WccftechStati Diablo IV uscirà sul mercato il prossimo aprileTra circa sei mesi. Non esiste una data precisa, ma le stesse informazioni indicano che il titolo potrebbe essere messo in prevendita per tutto il mese di dicembre. Una mossa molto intelligente, perché in questo modo Diablo IV non mancherà alla già vicinissima campagna di Natale.

E a che ora di dicembre accadrà? noi Scrivi questa data nel calendario: giovedì 8 dicembre. perché? Perché il giorno che Premi Giochi 2022che sarà sicuramente il momento in cui Blizzard sceglierà di mostrare il nuovo materiale di Diablo IV, annunciarne la data di uscita, oltre ad annunciare l’arrivo immediato (o imminente) del titolo nei principali store digitali in modalità prevendita.

Le caselle della data di questa fuga di notizie, nel calendario, con una voce di questa settimana, che afferma Diablo IV sta per iniziare la sua open beta, con un gruppo selezionato di utenti che decidono di iscriversi (da non confondere con la beta pubblica, a cui può partecipare chiunque voglia partecipare). Per un massimo di quattro mesi, una bufera di neve può ottenere un’enorme quantità di Risposta In Diablo IV, in questo modo, si arriva al mercato ad aprile con un titolo molto curato, per la gioia della grandissima community che aspetta di arrivare come l’acqua a maggio.