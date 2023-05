Diablo IV ricompenserà i suoi migliori giocatori con un’iscrizione eterna che riconosce il loro successo

Diablo IV arriverà il 4 giugno sulle nostre piattaforme di gioco E come potrebbe essere altrimenti, continua a prepararsi a sorprendere gente del posto e sconosciuti in molti modi diversi. Oltre ad offrire tante anteprime di gameplay tramite beta, la nuova Blizzard ha voluto iniziare con una competizione molto strana.

Attraverso un evento chiamato Diablo 4 Hardcore Victories, verranno premiati i primi 1.000 giocatori che riusciranno a raggiungere il livello 100 nella modalità Hardcore del gioco. È curioso che la ricompensa verrà data al di fuori del gioco. Come? Come sottolineano dal sito ufficiale di Blizzard, Il BattleTag per questi giocatori sarà inciso su una “Statua fisica scelta da Blizzard”.

Questa sarà la folle ricompensa di Diablo IV per aver raggiunto il livello 100 dal primo in modalità hardcore

Certo, sarà la società stessa a notificare ai giocatori che saranno iscritti al suo interno. COSÌ, Fino a 1.000 giocatori vedranno il loro stemma di battaglia inciso nella pietra su una statua Che, come hanno rivelato tramite l’account Twitter ufficiale del gioco, sarà l’antagonista del gioco Lilith.

La sfida inizierà il 1 giugno, quindi i giocatori con accesso anticipato attraverso una delle sue edizioni deluxe avranno un vantaggio. La competizione Finirà quando ci saranno 1000 giocatori al livello 100 o il 1 settembre. Se non ci sono abbastanza utenti per la giornata, quelli che lo hanno fatto verranno registrati.

Per partecipare, devi solo seguire le istruzioni nel tweet: Raggiungi il livello 100 in modalità hardcore e Carica una foto su Twitter che mostri il risultato con l’hashtag #Diablo4Hardcore. La foto deve servire come prova dell’atto, poiché questa sarà quella che mostra chi siamo e cosa facciamo. Ciò verrà confermato tramite DM se si sospetta un qualche tipo di frode per garantire che il BattleTag e il personaggio provengano dalla stessa persona.