Dialoghi di artisti teatrali messicani a Cuba con studenti delle scuole di marionette

Con il titolo Trasformazione, lo scambio si è svolto sotto forma di laboratorio presso il Teatro Saoto, monumento nazionale nella città di Matanzas, luogo scelto per lo scambio con Cruz sui diversi gruppi etnici dell’America Latina al fine di evidenziare il valore della ricerca per entrare nel Teatro dei Tempi. L’altro.

Come ha spiegato il professore, il legame con la storia ha influenzato la riemersione di molti artisti cubani che hanno contribuito allo sviluppo culturale del Messico, arricchendo la cultura e lo spirito della popolazione del paese.

Lo specialista ha sottolineato che le culture africana e asiatica sono state collegate anche nel quadro della formazione del Messico e della nuova America Latina, che è stata unificata da diversi elementi provenienti da diversi paesi del mondo.

Nell’ambito del primo giorno del festival, nel Teatro Saoto è stata inaugurata la mostra fotografica Recuento dell’artista Ernesto Cruz, mentre nella Sala Concerti José White si sono svolte mostre teatrali e una presentazione della cantante cubana Enid Rosales. L’apertura ufficiale del concorso dei burattinai.

Forum teorici per discutere della performance lungo la storia del teatro a Cuba e nel mondo, tra le attività che si realizzeranno in questo evento spiccano figure come Dora Alonso, Nancy Delvert e Papa Farias.

Con la presenza di professionisti del teatro provenienti da paesi come Canada, Stati Uniti e Repubblica Dominicana, a Festitim 2024 si terranno laboratori sullo sviluppo delle donne e delle ragazze nel mondo del teatro di figura al fine di promuovere una maggiore cultura al riguardo. E standard unificanti attorno a questa apparenza artistica.

jha/ads-ldb