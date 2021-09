Diamante Eléctrico fa il suo debutto al Tiny Desk world music show

Sei mani, che impugnano matite come tamburi, suonano un semplice ritmo di percussioni sul Wurlitzer e su due scrivanie. Mentre se ne vanno, la telecamera rivela i membri del Diamante Eléctrico, accompagnati da un colorato coro di 10 elementi nella capitale del loro paese, Bogotà. E così inizia l’esplosione dei suoni ufficiali del Tiny Desk Show di Bogotà.

Il marchio Diamante Eléctrico dell’indie rock colombiano può essere descritto in tre parole: non convenzionale, innovativo ed essenziale. La musica del trio vincitore Grammy latino Si concentra sulla comunità e sul luogo, due cose mostrate in primo piano mentre la band sale sul palco nella seconda esibizione di “El Tiny” Mese del patrimonio spagnolo.

“Senza paura ” e “fatto” Decorano uffici logori come forze collettive attraverso una serie di quattro canzoni politicamente cariche. Aprendo con “Rotos” del 2018, hanno iniettato champita nelle loro canzoni attraverso trombe e strumenti come Guacharaca, suonato dal fratello del cantante Juan Galliano, Mario.

continua con “Lascia Bogotà”, un appello ottimista per fuggire da una casa soffocante e un’energica esibizione di Nikolai Villa dei LosPetitFellas. “Amalia” Porta a una vera espressione di gratitudine e solidarietà, come Galeano ringrazia coloro che protestano in “prima riga e seconda riga”, urlando a studenti e contadini sfidando il governo prima di concludere il gruppo con “Qualche volta”.

Ecco perché Diamante Eléctrico è diventato così importante, non solo nella scena indie rock latina, ma nella musica in generale – il rapporto della band con il loro paese d’origine è fantastico, non importa quanto teso possa sembrare. Attraverso la sua musica e la sua presenza scenica, Diamante Eléctrico affronta un senso condiviso di radici latine e famiglia, espandendosi verso l’esterno dalla sua casa in Colombia e riverberando a Latinad, da Porto Rico a Panama.

Questo era l’elenco delle canzoni che hanno usato in questa presentazione:

– ‘rotto’

– “Lasciami, Bogotà”

– “Amalia”

– “Qualche volta”

Tiny Desk Concerts è una serie di feste ospitata dal programma radiofonico All Songs Consiced di NPR Music. Gli spettacoli musicali si tengono negli uffici della stazione, situati a Washington, DC, vicino all’ufficio di Bob Boleyn. I video dei concerti sono stati successivamente caricati su Internet, ricevendo milioni di visualizzazioni.

A marzo 2020, a causa di una pandemia covid19, Ha iniziato a registrare concerti a distanza, dai luoghi in cui si trovavano i musicisti. In questi casi, le presentazioni sono state ribattezzate Tiny Desk (Home) Concerts, dove si sono già esibiti artisti come Dua Lipa, Mac Miller, Sting with Shaggy, C Tangana, Alicia Keys e altri.

Dal 15 settembre al 15 ottobre, Tiny Desk celebra il mese del patrimonio spagnolo con la serie di feste “El Tiny” (a casa), Con J Balvin, Diamante Electrico, Camila Cabello e molti altri musicisti provenienti da tutta la Latinidad.