Diamanti bianchi rossi; I fermagli per la pioggia corrispondono

Hunter Greene ha concesso solo un tocco in sette round che si è ritirato dai suoi ultimi 20 successi quando i Cincinnati Reds hanno battuto gli Arizona Diamondbacks 7-0 in una partita in cui la pioggia è caduta a breve.

Brandon Drury ha segnato 10 gol in casa in questa stagione. Kyle Farmer e Tyler Stevenson hanno aperto la strada in due tour ciascuno.

L’inizio della partita è stato ritardato di 13 minuti a causa della pioggia, poi ha iniziato a prendere il sopravvento un forte temporale e la partita è stata interrotta con due uscite alla fine del settimo inning. Dopo un ritardo di 46 minuti, la partita è stata annullata.

La pioggia è stata così forte e rapida il settimo giorno che ha trasformato uno straccio in un’enorme pozzanghera, impedendo agli equipaggi di spazzarlo via fino alle linee di fondo e alla terza parte del campo. A causa della saturazione, è stato necessario introdurre delle piastre ausiliarie.

Green (3-7), seconda scelta nel draft 2017, ha ceduto un colpo a Daulton Varsho lungo la terza linea di base all’inizio del gioco. Farshaw è stato licenziato per aver tentato di rubare una base in una doppia partita dopo aver colpito Josh Farshaw.

Madison Baumgarner (2-5) ha lanciato 30 tiri nel primo tempo mentre i Reds sono riusciti solo in una partita e hanno portato le basi.

I Reds hanno segnato tre partite su Taylor Widener nella settima partita prima che la partita fosse annullata.

Per i Reds, il messicano Alejo Lopez 4-2, ha segnato un gol. Il domenicano Aristide Aquino 3-1.

Per i Diamondbacks, il dominicano Kittel Mart 3-0 e Geraldo Perdomo 2-0. I venezuelani David Peralta 1-0 e Jose Herrera 2-0.