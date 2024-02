Diario Extra – Gli imprenditori avranno uno spazio per presentare i propri prodotti

Nazionale

Sabato prossimo, 2 marzo, verrà inaugurata la prima edizione di Pura Vida, un evento che posizionerà San José come un hub per la cultura, l'arte, l'imprenditorialità e la reinvenzione dell'esperienza cittadina.

In questo campo gli imprenditori potranno rendere visibili i propri prodotti e presentare le proprie strategie innovative ai potenziali clienti. Tuttavia, questo evento non è solo una mostra per imprenditori, ma è accompagnato da un'agenda culturale completa.

Più di 250 aziende parteciperanno a questo straordinario evento, offrendo ai partecipanti un'intera giornata di musica, arte, conferenze, proiezioni e intrattenimento all'aperto, il tutto accessibile tramite l'app Givi.

Questo spazio mira a cercare visibilità e promuovere gli imprenditori, creare contatti commerciali e fidelizzare i clienti.

L'evento vale 20.000 colones per gli imprenditori che vorranno parteciparvi e si svolgerà in un circuito culturale che si estende dal Paseo de las Damas all'Avenida 33.

“Pura Vida non è solo una vetrina, è un'espressione della vivace scena culturale e commerciale di San José. È un invito aperto a vivere la città come mai prima d'ora, collegando la comunità al cuore pulsante della sua capitale”, ha affermato Pietro Sodasadi , responsabile del progetto.

Imprenditori che desiderano partecipare tra il 30 gennaio e il 16 febbraio.