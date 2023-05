Dibattito sulla salute virale

I social network sono una testimonianza regolare della passione che i cittadini europei hanno quando si tratta di fare il bagno. Mentre ci sono quelli che sostengono di non fare la doccia per evitare di danneggiare la pelle, ci sono quelli che insistono sul fatto che non ci sono ragioni o prove che non dovresti fare la doccia ogni giorno.

Tramite Twitter è diventato virale un tweet, condiviso dall’utente Xavi Ruiz (@xruiztru). Percentuale di persone nei paesi europei che fanno il bagno ogni giorno Quindi, grazie a queste informazioni, la pioggia spagnola è meno degli italiani, ma più dei francesi, che ha creato un importante dibattito sulla salute in Europa.

Gli italiani sono i più eleganti d’Europa

Gli italiani sono i cittadini più ordinati di tutta Europa, con oltre il 95% che si assicura di fare la doccia ogni giorno, secondo i dati di uno studio del 2021 di @TheGlobal_Index.

Mappa virale della salute europea dall’indice globale.



Dietro i transalpini ci sono i portoghesi 94% e 95% delle precipitazioni giornaliere, Spagnoli e greci bagnano ogni giorno tra il 75% e l’84% della popolazione.

Per quanto riguarda altri paesi, troviamo che in altre parti del continente, come nel Regno Unito, Francia, Germania, ecc., la popolazione ha meno del 65% di frequenza giornaliera delle precipitazioni. In questo modo si può universalmente affermare che la maggioranza dei cittadini europei non fa il bagno tutti i giorni.

Una discussione sui social

Dopo aver guardato i dati, puoi vedere infinite risposte al tweet, in cui molti cittadini di diversi paesi europei sono divisi quando controllano i dati forniti. Mentre alcuni di loro assicurano che i dati non sono veri, altri mostrano con orgoglio che non è necessario fare la doccia tutti i giorni, sostenendo che in quest’ultimo caso è necessario proteggere la naturale barriera cutanea della pelle, ciò che è importante La conservazione dell’acqua e le docce intermittenti sono di grande aiuto in questo.

Allo stesso modo, c’è chi sottolinea che le alte temperature in paesi come Spagna, Portogallo o Italia, rispetto ad altri paesi europei, sono uno dei motivi principali per cui le persone sono così eleganti. Chi insiste è anche per questioni culturali.

I brasiliani sono le persone più eleganti del mondo

D’altra parte, se ci concentriamo sull’analisi a livello globale, un’analisi di tendenza effettuata da Euromonitor diversi anni fa mostra che i brasiliani sono i più puliti del pianeta, con una media di 12 docce a settimana. Li hanno seguiti i colombiani e gli australiani, con una media di 10 e 8 bagni a settimana.

Sul versante opposto troviamo i cittadini cinesi che, secondo il sondaggio, si fanno la doccia in media solo una volta ogni due giorni. Nel caso di francesi, spagnoli e americani, secondo questa analisi, hanno precipitazioni giornaliere medie, mentre tedeschi e inglesi preferiscono meno precipitazioni giornaliere.

È necessario fare la doccia tutti i giorni?

Che sia o meno è sempre discutibile Hai davvero bisogno di fare la doccia tutti i giorni o no?. C’è chi assicura che il bagno non sia così necessario, osservando che è meglio scegliere l’igiene personale in determinati orari, non tutti i giorni. L’argomento principale è il fatto che non danneggia la pelle.

Tuttavia, gli esperti affermano che non vi è alcun motivo per sostenere che sia meglio non fare la doccia tutti i giorni. Confermano infatti che fare il bagno tutti i giorni non è male, ma è meglio farlo. È particolarmente importante per le persone che svolgono lavori fisici, esercitano regolarmente o in estate per rimuovere sudore, cloro, sabbia, salnitro o creme solari.

Ricorrendo al bagno quotidiano, si può mantenere la pelle pulita, rimuovere le cellule morte ed evitare l’accumulo di batteri e altri agenti dannosi per la salute. Quindi, non commettere l’errore della pioggia intermittente Aggiunge solo sporco. Sudore e cellule morte della pelle. Ciò può portare a un cattivo odore corporeo, a un cambiamento nel microbioma dell’epidermide e alla proliferazione di funghi e batteri che possono portare a infezioni.

Tuttavia, il semplice fatto che piova è già benefico per la pelle, perché per godere di tutti i benefici dell’igiene quotidiana è necessario un bagno adeguato, e questo significa idratare la pelle e utilizzare prodotti per la pulizia adeguati. Quindi, se non viene eseguito correttamente, la barriera cutanea può essere danneggiata, il che può danneggiare la salute della pelle.