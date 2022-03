DICE ha annunciato importanti modifiche al design della mappa di Battlefield 2042

Lo sviluppatore di Battlefield 2042 ha rilasciato nuovi dettagli sui miglioramenti imminenti e proposte di modifiche al design della mappa di base del gioco. in un ampio pubblicazioneDICE ha annunciato cinque aree in cui la mappa riceverà revisioni.

Innanzitutto, DICE ha riconosciuto i lunghi viaggi che i giocatori compiono sulla mappa per raggiungere i propri obiettivi. Con l’espansione a 128 giocatori, il tempo di viaggio tra gli obiettivi è diventato molto lungo. Lo ha ammesso lo sviluppatore Molti utenti riconoscono il gioco come un “simulatore di camminata”.

In secondo luogo, lo sviluppatore analizzerà l’intensità del gioco. In molte occasioni, Battlefield 2042 è stato molto caotico a causa della mancanza di frammentazione del combattimento in piccole aree, specialmente in Breakthrough dove ci sono solo due bersagli per settore.

Terzo, DICE affronterà i problemi di visibilità che i giocatori devono affrontare. Molte delle mappe in Battlefield 2042 sono molto aperte e piatte, offrendo agli utenti pochissimi posti in cui correre e mettersi al riparo. Ne consegue che è molto facile sparare o bombardare un veicolo a distanza.

In quarto luogo, lo studio si concentrerà sulla fornitura di percorsi più chiari verso gli obiettivi. Attualmente, la mancanza di percorsi liberi consente al fuoco nemico di raggiungere frequentemente da qualsiasi angolazione.

Infine, DICE valuterà la necessità di una copertura aggiuntiva data la sensazione che le mappe siano molto aperte e piatte. Inoltre, lo sviluppatore ha condiviso nuovi progetti di mappe per risolvere i problemi.

DICE ha anche chiesto ai giocatori di condividere il loro feedback sui miglioramenti proposti e di porre alcune domande su come fare Forum sul campo di battaglia.