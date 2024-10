Diego Cerrito di Junin ha giocato i Mondiali in Italia

Diego Cerrito è un uomo di Junin che attualmente si trova in Europa, Italia, dove ha gareggiato nella Coppa del Mondo di Skate nella categoria Master. Guidata da Julia Francis, nativa di Junin, Patin Carrera ha mosso i suoi primi passi a Junin. All’inizio Diego andava con i figli, poi era passione, ma oggi è lo sport che sceglie: il suo stile di vita.

“Pattinaggio da otto anni, e da grande, a 32 anni, mi sono avvicinato al pattinaggio perché i pattinatori erano i miei figli, e quando venivano a scuola di pattinaggio mi chiedevano sempre cosa volessero fare. Con Julia Francis a Junin, ho detto loro che non lo sapevo, per questo dovevo imparare, ho imparato bene, se ne sono andati perché continuavano con un’altra partita, ero solo,” ha iniziato a spiegare Diego Cerrito a La Deportiva.

La sua visita allo skate è stata, prima, per curiosità, poi “è stata la motivazione per continuare. Ho trovato uno sport diverso, uno sport individuale molto familiare, in cui lo sforzo è proprio, non più collettivo, e questo ha portato a voler competere. Il viaggio ti porta ovunque in Argentina. Un gioco che ti porta in un viaggio.

Allo stesso tempo, ha commentato: “Venire in Europa è una questione personale, ero già lì, poi ho deciso di continuare lo sport qui, ho trovato un club vicino a dove vivo, questo è La Menzana, questo è un club di pattinaggio quest’anno ha avuto tre campioni del mondo, l’ultimo Il campionato del mondo si è tenuto qui 15 giorni fa. Alla coppa del mondo ho gareggiato nella sezione maratona, nella sezione master, e sono arrivato 27esimo nella mia categoria.

Allo stesso tempo, e a proposito della competizione, ha detto: “Le sensazioni sono grandi perché, anche se è uno sport individuale, viaggi con tutta la squadra, quelli sono i giorni che passi, passi sempre con i tuoi compagni, e poi la sensazione e la professionalità di poter competere con persone provenienti da tutto il mondo. Il che significa vedere persone che fanno 42 chilometri in un’ora.

Il suo arrivo in Italia ha significato vedere lo skateboard in un modo diverso. La disciplina nel nostro contesto è amatoriale, e continua a remare più che amatoriale, perché non ci sono posti per allenarsi, perché tutto è tanto limitato, perché le possibilità sono limitate, ha trovato un’altra realtà: “Qui ci sono certi spazi, non ovunque , ma in ogni provincia delle regioni d’Italia. C’è più di una strada, c’è più di una pista olimpica, c’è un certo posto dove si può pattinare, la realtà è che non c’è E poi i costi non c’è tanto, per noi è caro, perché è uno sport costoso. Un paio di pattini costa tanto, ma è impossibile viaggiare, poter condividere due o tre giorni. È diverso, la realtà è diversa.”

Diego si è avvicinato al gioco con passione e in quel momento si è posto degli obiettivi, uno dei quali era imparare il gioco. “L’obiettivo ora è competere a livello nazionale, quest’anno, qui in Italia, per iniziare ad aggiungere punti nella mia divisione, livello master, e provare a competere durante tutto l’anno. Gare che aggiungono punti a livello nazionale. Il calcio d’inizio di quest’anno è il campionato del mondo, perché mi sono preparato molto e ho raggiunto un momento che non mi aspettavo, e da ora in poi si tratta di cercare di progredire con gli altri maestri che fanno parte della squadra. E cercando di progredire il più possibile a livello nazionale. E’ un hobby, ma l’adrenalina e la possibilità di competere c’è sempre, anche se non a livello professionistico, ma per noi è qualcosa che ci fa andare in una direzione diversa, è lo sport e uno mantiene quegli obiettivi, vuole raggiungerli quegli obiettivi il più possibile.

L’inizio della partita è stato con Julia Francis, nella nostra zona alla Badin Carrera Junin, una scuola che forma centinaia di bambini che oggi gareggiano: «Ho un bellissimo ricordo perché ho iniziato lì. Piano piano ho imparato, mi hanno insegnato, ho fatto la mia parte. Sono un ragazzone, ho 40 anni, ma se vuoi farcela a livello agonistico è un gioco che richiede tanta tecnica, tanta perseveranza. Ho dei bellissimi ricordi e la verità è che mi sono divertito molto. Dovunque vada, ovunque gareggi, indosso sempre una tutina, gareggio per un altro club, ma indosso sempre quella della scuola, la indosso sempre ovunque, la porto sempre ovunque. “Voglio non dimenticare mai da dove vengo e da dove ho imparato.”

E ha aggiunto: “È stato il kick-off, il kick-off della scuola di skate, l’aiuto di Julia, che mi ha spiegato un po’, mi ha insegnato. E poi dipende da ciascuno, perché è un gioco individuale, se non si fa una scelta. Voglio farlo a livello master, ma a livello competitivo bisogna avere degli obiettivi ogni giorno.

D’altronde Diego racconta che si allena tutti i giorni, «con i pattini, o se vado in bicicletta su lunghe distanze e, a seconda dell’orario di lavoro, se parto molto tardi o se vado presto, aggiungo anche una routine di palestra. , lavoro di forza, ma anche pattinaggio, pattino quasi tutti i giorni sabato e domenica. “Tutto dipende dal livello della competizione e da quanto tempo manca alla prossima gara.”

“Io vivo qui, in questo momento non torniamo indietro, perché la mia famiglia si è trasferita da poco, dobbiamo sistemarci, i bambini devono sistemarsi, devono imparare, vanno a scuola, la scuola inizia qui a settembre. Al momento, sono cittadino italiano e vivo qui, vivo qui”, ha commentato.

Riguardo alle prossime partite, Cerrito ha sottolineato: “Adesso il Napoli è vicinissimo, c’è una partita di livello master che dà punti per il campionato master. Poi escono le date, c’è un’altra data a Trieste, dobbiamo vedere quando fisseranno”. la data della prossima partita.

Infine, il pattinaggio «è tutto nella mia vita oggi, perché è lo sport che pratico, è lo sport che faccio tutti i giorni. La verità è che è molto positivo che questo sport diventi le Olimpiadi, che si diffonda e che loro vedano e dimostrare che è uno sport bellissimo, perché è uno sport di grande cameratismo, oltre ad essere personale, è uno sport molto familiare, perché ovunque tu vada, di solito va tutta la famiglia, anche se è amatoriale, perché lì l’ho sperimentato. Quando vai a gareggiare con tuo figlio, vanno sempre tutti, va papà, va mamma, vanno i fratelli. È un gioco bellissimo, la verità è che la sensazione di stanchezza, la sensazione di velocità che hai sui pattini, l’adrenalina, tutto.

“Ringrazio sempre la società, sempre la scuola di pattinaggio, perché la porto ovunque vada, e poi spero che lo sport possa diffondersi e arrivare in qualche posto, che possa crescere in sicurezza, più che altro le scuole sono a Junin, per tutti quelli che vengono da queste parti, chi lo allena Facciamolo, non è solo uno sport popolare, ce ne sono altri, tutti fanno sport, vedi che è uno sport davvero bello, e il fatto è che sarebbe bello se si diffondesse tantissimo Qui in Europa lo sport è molto popolare, ci sono tante persone che lo praticano, può arrivare e ottenere il posto che merita”, ha concluso.