Diego Coca accetta il disaccordo dei giocatori sulla logistica della nazionale messicana

L’allenatore Tri ha apprezzato i giocatori di football per avergli espresso le loro lamentele faccia a faccia.

Diego Coccadirettore tecnico di Nazionale messicanae lo ha rivelato Giocatori Si sono avvicinati a loro per mostrare il loro disaccordo la logistica E la pianificazione che aveva Tricolore durante gli ultimi quattro di CONCACAF Società delle NazioniE la durata dell’allenamento, situazione che l’argentino ha apprezzato, confermando che gli è stato detto tutto.

“La cosa buona è che l’abbiamo detto in faccia ed essere in grado di rispondere alle domande è molto importante. Se è lontano dal campo, dal luogo di allenamento, sì, perché il campo su cui ci hanno mandato davvero, non era qualcosa che ci piaceva e l’allenamento è stato molto importante per noi, gli allenamenti sono lunghi, sì, perché per noi è importante che il giocatore capisca l’idea della partita”, ha detto. Coca Questo sabato in conferenza stampa.

“All’interno di quelle conversazioni, quello che siamo riusciti a capire esattamente e quello che sono riusciti a capire come volevamo davvero è che, in questa pratica, ogni dubbio che accade a livello tattico, dobbiamo chiarirlo, loro Devono chiedere, devono consultare, e poi è fatta. A volte alcuni allenamenti molto lunghi, ma c’è tempo per riposare, recuperare e giocare”.

Diego Cocca Ha sottolineato che sta vivendo uno scenario che non gli è nuovo. A livello di club, osserva, è stato anche oggetto di critiche ed è finalmente riuscito a ribaltare la situazione con i trofei, cosa che spera di fare con il suo club. Nazionale messicana.

“Sono felice, sono orgoglioso di essere un allenatore Messico Dal primo giorno. È stato molto difficile per me arrivare qui. Mi rendo conto che la sedia che prendo è per criticarlo e che la colpa di tutto è mia. Questi momenti li ho già vissuti, non in Nazionale, nei club, quello che mi motiva e mi spinge è che se fossimo stati nei club siamo riusciti a cambiare questa mentalità e siamo riusciti a far felici alcune persone, immagina ora in una selezione di Messico E rendi felici 140 milioni di persone in un Paese che mi ha dato tanto».