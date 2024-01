Diego Llorente, l'ultimo attacco del Paris Saint-Germain

Il Paris Saint-Germain sta valutando l'acquisto di Diego Llorente, 30enne difensore spagnolo in prestito alla Roma dal Leeds. Dopo l'infortunio alla caviglia di Skriniar, che lo terrà quasi in bacino di carenaggio per il resto della stagione, la squadra parigina ha sondato il mercato per un difensore centrale per coprire l'assenza dello slovacco e il giocatore preferito potrebbe essere il madrileno..

E come ho imparato AS, Non c'è ancora un'offerta confermata da parte del Paris Saint-Germain per i servizi del giovane giocatore del Real Madrid, ma i dirigenti del Paris stanno seriamente pensando di ingaggiarlo.Soprattutto da quando Luis Enrique, che ha un grande peso nelle decisioni di mercato, ha convalidato il suo profilo. Durante la sua carriera da allenatore della Spagna, ha giocato dieci partite e ha apprezzato soprattutto il suo eccellente passaggio di palla.

I rapporti tra Paris Saint-Germain e Roma sono ottimi, ma l'iter non si prevede facile perché lui è in prestito dal Leeds e l'ultima parola nel verificare la disdetta del prestito dello spagnolo in Italia spetta alla squadra inglese.. In questa stagione, il difensore centrale ha guadagnato molta fama sotto Mourinho, giocando 23 partite in tutte le competizioni, 17 in Serie A, diventando negli ultimi mesi una pedina importante per la squadra della capitale.

