Diego Luna ha predetto che Cassian avrebbe avuto un “enorme restyling” nella seconda stagione di Andor

anche prima Andor Realizzata la sua prima stagione per intero, era già noto che la serie avrebbe avuto un secondo giro che sarebbe culminato nei momenti che hanno preceduto l’inizio della serie. Uno canaglia. In questo senso, è sempre stato chiaro che lo show avrebbe mostrato il percorso di Cassian per diventare il ribelle che ha finito per sacrificarsi per i piani della Morte Nera.

Tuttavia, sebbene la fine sia chiara, la strada è piena di sorprese e Diego Luna si aspettava che Cassian arrivasse “grande svolta” Nella seconda stagione di Andor.

in conversazione con collisore L’attore ha notato che sebbene il primo ciclo si concluda con Cassian che si prepara a unirsi alla ribellione, il personaggio ha ancora molto da imparare.

“La responsabilità che si assume all’inizio di Rogue One è enorme. Immagina cosa ci vorrebbe perché qualcuno dica di essere la persona giusta per farlo. Cassian Andor sarà la persona a cui lo affideremo. C’è molto da scoprire e una grande trasformazione in arrivo. È molto lontano da quello. Quello nell’episodio 12 è molto lontano da quello, ma la scintilla è lì.. C’è un risveglio ed è avvenuto. Ora dobbiamo assistere a quattro anni della vita di quest’uomo”.disse Luna.

In questo momento, non sappiamo quali storie motiveranno Cassian ad assumersi questa responsabilità, ma il secondo episodio di Andor salterà nel tempo per mostrarci diversi spezzoni della sua vita.

La seconda stagione di Andor Conterrà anche Tony Gilroy come concorrente e dovrebbe debuttare nel 2024.