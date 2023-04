Diego Martinez: abbiamo segnato il primo gol.

ESPN. comLettura: due minuti.

Il Mini Tri andrà in uno dei quattro posti di Coppa del Mondo. API

“È stato un girone davvero tosto e siamo riusciti a raggiungere il primo obiettivo, ovvero la qualificazione per l’esagono di finale”, ha dichiarato. Diego Martínez, allenatore 17 sottosquadra ecuadoriana Dopo la classificazione all’esagono finale del ramo sudamericano 17.

È bastato un pareggio per 1-1 con il Cile Quindi MiniTri può arrivare alla fase finale. DT ha offerto variabili per lottare per la vittoria, ma non è riuscito ad arrivarci.

Martinez ha spiegato: “Avevamo programmato di affrontare Bermudez e Obando, come doppia punta perché avevamo bisogno di più peso in attacco. La prestazione della squadra è migliorata molto, ma è stata una partita molto difficile, ma alla fine siamo riusciti a qualificarci”. .

Ha detto che era complicato per l’Ecuador L’addio di Kendry Paiz, al 53′: “Abbiamo avuto un’espulsione quando stavamo bene. Abbiamo dovuto riadattarci, ma abbiamo continuato ad attaccare”.

Nella sua valutazione di questa prima parte del torneo dove ha schiacciato la Colombia; Pareggiato da Brasile e Cile e perso dall’Uruguay, DT Martinez ha detto che c’erano giocatori che si sono distinti come Juan Rodriguez e Alain Obando. “È una squadra che combatte e combatte, e siamo in grado di prendere la palla e danneggiare l’avversario”.

Sabato pomeriggio, 8 aprile, il MiniTri viaggerà da Guayaquil a Quito, dove si svolgerà la finale del Six-a-side sudamericano. Nella finale a sei affronteranno Brasile, Argentina, Cile, Paraguay e Venezuela, per quattro posti ai Mondiali.