Rolán è una vecchia conoscenza dell’FC Juárez. (Foto: Twitter @Diego_Rolan)

Diego Roland torna al Team Frontiers dopo mesi turbolenti Dove era legato al club spagnolo Deportivo La Coruña.

L’attaccante è tornato ad A Coruña quest’estate con la notizia Non verrà preso in considerazione per il prossimo torneo Nella terza categoria della Federcalcio spagnola reale, dove si trova la squadra della Galizia. Ha infatti ricevuto la notizia del disimpegno del club con la risoluzione del suo contratto, non potendo permettersi il calciatore a causa della forte crisi che la squadra soffre con diversi debiti, oltre allo scioglimento di alcuni calciatori come come Celso Borges. o Uche Agbo.

Rolán è stato ceduto in prestito alla squadra piramidi, Dalla Lega egiziana, lo scorso semestre. La squadra che non ha verificato l’opzione di riscatto in quanto il prestito è scaduto a giugno ed è tornata ad allenarsi all’Abegondo Sports City di A Coruña quel mese.

Con tutto ciò, l’FC Juárez ha visto l’opzione per acquistare l’uruguaiano una volta per tutte, rendendo valida quella scelta. Questo è quello che ho annunciato oggi Ricongiungere il giocatore alla squadra di Frontier:

Diego Roland è una vecchia conoscenza della Fondazione Juarense, da quando ha giocato Apertura 2019 e Clausura Guard1anes 2020, dove ha fatto una grande prestazione. Ha segnato 7 gol in sole 21 partite con i Braves in totale, quasi tutti hanno giocato pochi minuti nel proprio con disgusto.

Informazioni in fase di sviluppo *

