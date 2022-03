Diego Torres spiega come il dolore abbia influito sulla sua voce dopo la separazione dalla moglie | CELEBS RMMN canzoni | TVMAS

Cantante argentino Diego Torres Ha parlato per la prima volta della sua rottura con Débora Bello, che è la sua compagna da 17 anni e ha una figlia di nove anni.

L’artista ha rilasciato un’intervista a Maria Laura Santillan, di Infobae, dove ha raccontato momenti difficili che ha vissuto mentre affrontava questa interruzione della sua vita amorosa durante la pandemia.

“(Durante la pandemia) mi sono lasciata. Immagina che questo sia un drastico cambiamento di vita. È come una canna nella vita. (…) Durante la pandemia mi sono venute in mente una serie di emozioni difficili da organizzare e comprendere. È qui che entra in gioco il trattamento.L’artista ha detto.

Il traduttore di “Color Esperanza” ha ammesso che la pioggia di emozioni che ha provato in quel momento difficile ha influito anche sulla sua voce.

“È stato molto doloroso e non ha smesso di essere così. E sono molto emotivo e poi le cose hanno delle ripercussioni e anche lo strumento è influenzato molto dall’emozione, che è lo strumento audio. Groppo in gola, dolore al petto abbassa la voce‘ ha commentato Diego Torres.

Come ha detto, è stato in grado di superare questo problema con l’aiuto di diversi fattori. “Questo guarisce con il tempo, con l’esercizio e con la guarigione delle ferite.ristretto

Dopo essersi assicurato che impari a godersi la solitudine, Diego Torres Ha spiegato di mantenere un ottimo rapporto con la madre di sua figlia, che attualmente vive a Miami, negli Stati Uniti.

“Davvero, la cosa più importante è Nina e la comunicazione, ci amiamo moltissimo con Deborah, è una donna meravigliosa, la ammiro profondamente, la sua storia di vita, quanto una madre mi dà tranquillità di essere qui a lavorare e registrare con te. So che mia figlia è in buone mani e penso che la pensi allo stesso modo‘, è stato condannato.

