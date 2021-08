https://mundo.sputniknews.com/20210810/un-defensor-de-derechos-humanos-duda-de-la-justicia-tras-el-asesinato-del-presidente-de-haiti-1114950385.html

Difensore dei diritti umani dubita della giustizia dopo l’assassinio del presidente haitiano

“Non credo che Juvenil Moyes otterrà giustizia. Non credo che l’indagine avrà successo. Le istituzioni sono state indebolite. Dal 2018 la giustizia funziona solo 4 mesi su 12. Il mandato di molti giudici non è stato rinnovato. «I casi non procedono», ha detto il coordinatore della Rete nazionale in difesa dei diritti umani, stilata da Le Nouvelliste. Al-Taraji, uno dei più accaniti critici dell’amministrazione dell’ex presidente, ha indicato che la sua organizzazione aveva intentato 10 querele in relazione a 13 massacri commessi da bande delle forze armate nei quartieri poveri della capitale, e finora le indagini non sono state seguito, e ha anche messo in guardia contro le sfide del giudice assegnato al caso, quando affronta da Share. Nel complotto o coloro che hanno trovato complici nell’alta direzione dello stato: Moyes è stato colpito almeno 12 volte nella sua residenza privata il 7 luglio e sua moglie, Martine Etienne, è rimasta ferita nell’attacco, senza prove di lesioni. Tra i membri della Guardia Presidenziale. Esperance ha confermato che nella casa presidenziale sono custodite grosse somme di denaro, in dollari e nella valuta locale. Queste borse contenevano pacchi di dollari, ma anche mazzi di 1000 gorilla, 500 gordes e 250 gordes. Martine Moyes è riuscita a recuperare parte del denaro una volta rientrata nel Paese”. Ha affermato che gli inquirenti non avevano ancora ritrovato il documento cui la vedova aveva fatto riferimento nelle sue prime dichiarazioni alla stampa. Il Tribunale di primo grado della capitale, Bernard Saint-Ville, nominato il giudice istruttore Matteo Chanlati per indagare sull’assassinio, dopo che alcuni giudici hanno respinto il fascicolo, temendo per la sua incolumità. Un mese dopo i fatti, le indagini sembravano bloccate, mentre 44 indagati, tra questi, 18 colombiani accusati di far parte della dirigenza armata che ha ucciso il presidente sono stati trasferiti nel carcere nazionale.Incarcerato anche il medico, Emmanuel Sanon, anch’egli incarcerato.Identificato come una delle menti dell’assassinio e ha legami con aziende negli Stati Uniti.

