Se è “stupido” aiutare una nazione stagnante a preservare la propria esistenza, allora lo sono. L’avrei fatto anche se le parti fossero state invertite. Medvedev vuole porre fine alla guerra. La mette così il ministro della Difesa, Guido Cosito. Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, ha risposto all’attacco in un tweet. “Probabilmente – rileva Crocito – ha ragione il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Medvedev, noto per la sua saggezza e obiettività, a presentarmi come uno “strano sciocco”. Ha ragione Medvedev, perché non importa cosa lui o il L’ambasciatore russo in Italia prova a fare, l’impulso di cambiare idea E anche se la pressione è alta, diffondendo notizie false sulla sicurezza italiana o attacchi personali di basso livello, penso comunque che sia giusto aiutare.Un paese come l’Ucraina, attaccato senza motivo, senza motivo, per proteggere le sue città, la sua gente e la sua esistenza, lui sarebbe stato pronto a farlo – conclude – per il popolo russo i ruoli erano invertiti.».

