Digimon Survive presenta i suoi eroi in un nuovo entusiasmante trailer

Sopravvivenza ai Digimon lanciato ufficialmente Trailer di un film (l’un l’altro Giocare) che è stato insegnato lo scorso febbraio durante Digimon conl’evento in cui è stato confermato Hyde È il nuovo studio di sviluppo – che prima era Witchcraft – insieme a molti nuovi dettagli per il progetto; Arriverà qualche volta 2022 Per tutte le piattaforme.

Come possiamo vedere, il filmato è completamente tradotto in spagnolo, aspetto che sembra necessario a gran parte dei fan, vista quella natura racconto illustrato Dal gioco si intende la comparsa di grandi quantità di testo. Amore Kazumasaproduttore di Digimon Survive, ha spiegato durante la presentazione a Digimon Con che il gioco includerà un totale di 12 episodi, ma una volta arrivati ​​all’episodio 8, sbloccherà tre modalità con tre esiti e i rispettivi finali.





Digimon Survive arriverà nel 2022 su PS4, Xbox, PS5, Nintendo Switch e PC

“Nelle parti conversazionali e di avventura, il gioco procede attraverso conversazioni con personaggi e indagini su oggetti che possono essere trovati in luoghi diversi. In ogni capitolo, incontreremo due situazioni man mano che avanzeremo: Spedizione ed Esplorazione libera”.

Digimon Survive avrà 12 capitoli di storie.

A partire dal Capitolo 8, verranno sbloccate tre modalità con tre esiti: Moralità, Armonia e Rabbia.

Ogni traccia impiegherà circa 40 ore dall’inizio alla fine.

Potrebbero essere necessarie dalle 80 alle 100 ore per completare l’intero Digimon Survive, inclusi tutti e tre i risultati.

Digimon Survive includerà 113 diversi giochi Digimon giocabili; Compresi i classici come Agumon.

Stiamo parlando di uno dei giochi Digimon più attesi che possiamo ricordare. Sono passati quasi quattro anni da quando abbiamo appreso del suo sviluppo, ma varie vicissitudini, attraverso la pandemia, hanno impedito a Bandai Namco di pubblicare questa tanto attesa avventura, Visual novel con elementi di gioco di ruolo tattici Dove tutti i tipi di personaggi famosi ci accompagneranno in una storia profonda.

Sopravvivenza ai Digimon Arriverà nei negozi di tutto il mondo a volte 2022 Su console PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Gli utenti di PlayStation 5 e Xbox Series potranno giocarci perfettamente grazie alla retrocompatibilità.

Maggiori informazioni | Bandai Namco