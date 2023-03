Dilma Rousseff, da presidente deposto a nuovo capo della banca BRICS

Consiglio di amministrazione della La New Development Bank istituita dal gruppo di paesi BRICS Venerdì ha annunciato di aver eletto all’unanimità l’ex presidente brasiliano Dilma Rousseff come nuovo presidente.

Rousseff, che è stata presidente del Brasile dal 2011 fino alla sua estromissione nel 2016 durante una grave recessione e sotto l’accusa di corruzione, sostituirà Marcos Prado Trujo e completerà il mandato del Brasile come presidente di turno dell’entità fino al 6 luglio 2025, Lo ha riferito Reuters.

Prado Trujo, la cui candidatura era stata promossa dall’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, si è dimesso dal suo incarico il 10 marzo, momento in cui è iniziato un nuovo processo di selezione all’interno dell’istituto finanziario.

E la stampa brasiliana ha riferito che i piani del diplomatico ora si muoveranno entrando a far parte del governo regionale di San Paolo, guidato da Bolsonaro Tarcisio Gomez de Freitas.

“Il 24 marzo 2023, il consiglio dei governatori della Banca nazionale di Dubai” (la New Development Bank) ha eletto all’unanimità “Rousseff” presidente della banca, con effetto immediato, ha affermato l’autorità in una nota.

Rousseff è stata nominata per la posizione dal suo padrino politico e attuale capo di stato brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva.al potere dal 1° gennaio.

Dall’insediamento di Lula, l’ex presidente è riemerso dopo essere rimasto quasi senza peso pubblico di fronte ai suoi seguaci e oppositori.

Rousseff è stato licenziato dopo un voto storico del Congresso brasiliano, dopo essere stato accusato di aver violato le regole fiscali, causando un deficit di bilancio.

La nomina arriva alla vigilia di una visita di Stato in Cina, principale partner commerciale del Brasile, che Lula prevede di effettuare a partire dalla prossima settimana.

NBD, con sede a Shanghai, è stata fondata nel 2014quando Rousseff era alla presidenza del Brasile, succedendo a Lula nel 2011.

La BRICS Development Bank si dedica al finanziamento di progetti infrastrutturali nei suoi cinque membri, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, ma sostiene anche paesi in via di sviluppo come Bangladesh, Egitto e Uruguay, che sono riconosciuti come partner bancari nel 2021.