Dimentica ChatGPT, la vera rivoluzione si chiama Whisper V3 e puoi usarla sul tuo iPhone

L’arrivo dell’intelligenza artificiale generativa nelle nostre vite è guidato da ChatGPT Ha fatto una cosa ovvia: molte altre aziende stanno saltando sul carro e ci sono parecchie alternative e strumenti simili. ideogramma O il suo Microsoft Copilot Ne sono la prova.

Il ritmo non si ferma, c’è l’intelligenza artificiale che non dobbiamo ignorare in tutta questa rivoluzione. il suo nome Sussurro V3Ne è capace Trascrivi qualsiasi audio che invii Possiamo usarlo senza problemi anche da iPhone.

Cos’è Whisper V3

Whisper V3 è un modello di riconoscimento vocale basato sull’intelligenza artificiale, in grado di trascrivere l’audio ovunque ci sia una conversazione. È in grado di farlo in diverse lingueCompreso lo spagnolo; E a differenza di altri motori lo è Fonte aperta. Chiunque può fare riferimento al tuo codice Da GitHub.

Il motore Whisper V3 non è uno scherzo: è il risultato di Impara il riconoscimento vocale da oltre un milione di ore di audioLe correzioni sono state perfezionate al punto che il margine di errore nel caso spagnolo è ora inferiore al 5%. Rileva anche le pause nelle conversazioni e le traduce in punteggiatura nel testo.

Il potenziale è enorme: per i professionisti può essere utilizzato per catturare un video o un’intera intervista in puro testo, trascriverlo automaticamente ed eliminare molto lavoro meccanico. A livello locale potrebbe essere uno sviluppo Strumenti come LuzIA, che ci offrono effettivamente la trascrizione delle registrazioni audio che ci inviano via SMS; E Eccellente strumento di traduzione multilingue. Perché sì, Whisper V3 è anche in grado di tradurre.

Come utilizzare Whisper V3 su iPhone

Per utilizzare Whisper V3 da iPhone non dovremo fare altro che aprire il browser da esso e accedervi Questa pagina web. Vedremo in esso una sezione attraverso la quale possiamo Scarica il file audioChe abbiamo precedentemente salvato in modo da potervi accedere dall’app File. Puoi eseguire un rapido test registrando l’audio utilizzando l’app Memo vocali ed esportandolo utilizzando l’opzione Salva su file, ad esempio.

In Whisper, fai clic sulla sezione Audio per aggiungere un file audio. Nel menu visualizzato, fai clic su “Seleziona file” e seleziona il file audio che hai salvato nell’app File (la cosa più semplice è averlo su iCloud Drive).

Una volta caricato l’audio, Selezionare “es” nel menu “Lingua”. Per far sì che Whisper V3 veda che l’audio scaricato è in spagnolo. Infine, premi il pulsante “Esegui”:

Nei miei test, Whisper V3 Ci sono voluti circa otto minuti per trascrivere quasi perfettamente una clip audio di 22 minuti. Il testo appare sul sito stesso una volta terminato il processo e puoi copiarlo e incollarlo nell’applicazione con cui desideri lavorare:

Ovviamente, trattandosi di un sito web, l’intero processo può essere eseguito anche da iPad o Mac. Non credo che sarà più necessario trascrivere manualmente l’intervista..

