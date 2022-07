Dimentica l’arca perduta, in questo MMO diventi un tirannosauro per divorare altri giocatori di Triceratopo

Bene, è vero bara mancante Ci fa risparmiare un numero di ore di gioco assolutamente insondabile. Controllare i dinosauri per i nostri scopi è davvero divertente, soprattutto se stai gareggiando contro altri giocatori sullo stesso server. Tuttavia, l’idea la strada dei titani È un po’ diverso.

Qui non controlliamo gli umani, ma diventiamo essi stessi esseri giurassici. Esatto, possiamo scegliere tra più di 25 tipi di dinosauri per sopravvivere, esplorare e completare missioni in un mondo online multiplayer aperto. Bengora sarà la nostra casa, grande 8 x 8 km.

Ed è che lo sviluppatore Alderon Games è quello Fino a 200 giocatori possono vagare liberamente In tutta la Terra ha creature erbivore, carnivore, acquatiche o volanti. L’ambizione si farà sentire in ogni angolo la strada dei titaniPerché possiamo personalizzare completamente il nostro dinosauro e controllarne le statistiche.

D’altra parte, il supporto alle modifiche sarà completo e sarà facilitata l’implementazione delle modifiche comunitarie. Per ora, il lavoro è previsto per il rilascio nel 2022 per PC, Mac, Linux, iOS e Android, però. Possiamo già provare la demo. Lo studio prevede che il titolo raggiunga anche console e dispositivi di cloud gaming, tutti con cross-play.