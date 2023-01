Diminuiscono i nuovi casi di Covid-19 in Costa Rica

I dati della Direzione Sorveglianza Sanitaria riflettono, dal suddetto portafoglio, che nella settimana precedente hanno segnalato 1.060 nuovi risultati positivi per questa malattia in meno rispetto al periodo compreso tra l’8 gennaio e il 14 gennaio, quando sono stati contati 4.865 pazienti con Covid-19.19, causato dal SARS coronavirus -CoV-2, arrivato in questo paese il 6 marzo 2020.

Il rapporto afferma che nella terza settimana epidemiologica di quest’anno, il numero medio giornaliero di ricoveri è stato di 165, di cui 147 in corsia e 18 in unità di terapia intensiva (ICU), in leggero aumento rispetto allo stesso periodo nel periodo precedente, quando erano 160. I ricoveri giornalieri, di cui 142 in corsia e 18 in terapia intensiva.

In quei sette giorni hanno registrato 16 decessi per Covid-19, poco più di due al giorno, un calo di tre decessi rispetto ai 19 decessi registrati nella seconda settimana epidemica del 2023, ha rivelato la Direzione di sorveglianza sanitaria.

Dallo scorso 30 maggio, Salud non ha presentato il rapporto quotidiano sul Covid-19, un fatto attribuito all’attacco informatico che il Fondo di previdenza sociale costaricano – responsabile della sanità pubblica in Costa Rica – ha subito il giorno dopo.

Questo attacco informatico ha causato danni ingenti ai loro sistemi digitali e alla fornitura dei loro servizi.

lam / birra