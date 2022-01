Dina Boluarte: Hay un espacio por el puerto de Ilo donde opera Bolivia y ese es el aporte que nosotros podemos tender | Pedro Castillo | nndc | PERÙ

La vicepresidente Dina Boluarte aseguró que conversó con Pedro Castillo sobre sus declaraciones en una entrevista a CNN y que este último le aseguró que en ningún momento tuvo la intención de ceder mar peruano a Bolivia, a pesar que en sus respuestas señaló que habría que que “conesblosul” sotar.

“Ayer me reuní con el presidente, hemos conversado sobre ese tema y el presidente nuevamente me ha ratificato que en ningún momento en esa entrevista la intención ha sido ceder territorio de nuestro mar peruano”, dijo en declaraciones a la prensa diffusa per Canal N.

LEA TAMBIEN: Castillo dispuesto a preguntar a peruanos sobre dar acceso al mar a Bolivia

“La soberanía nacional, como de nuestro cielo y nuestro mar, está totalmente garantizada en el Gobierno del presidente Pedro Castillo”, come sempre.

Dina Boluarte cuestionó al Congreso por promoter mociones en contra de Pedro Castillo. (Canale N)

In un’intervista alla CNN in lingua spagnola, Pedro Castillo si è candidato per la presidenza che ha mostrato un favore per la posizione in Bolivia. En esa línea, dijo que nunca haría nada en contra de lo que piense la ciudadanía, por lo que dijo que este tema debía ser consultado al pueblo. “Para eso se necesita que el pueblo se manifierte. Si el Perú está de acuerdo… jamás haría que cosas que el pueblo no quiera”, acotó el mandatario.

Dina Boluarte reiteró que la soberanía del territorio peruano está garantizada en el respeto del derecho internazionale.

“Il presidente non ha indicato que va a ceder territorio peruano e nuestra hermana república de Bolivia, toda vez que ceder mar a Bolivia es un tema que tiene que atenderse tra Chile y Bolivia. Hay un espacio por el puerto de Ilo donde está operando Bolivia y ese es el aporte que nosotros podemos gara“, indica.

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social responseió también sobre las mociones presentadas en el Congreso en contra del jefe de Estado, includendo la de Roselli Amuruz (Avanza País), quien plantea pedir al mandatario que renuncie.

“El Congreso siempre ha estado buscando una palabra mal dicha, una interpretación inclusive de lo que el presidente diga o haga para immediatamente buscar la vacancia y lo que es más crítico pedir la renuncia inmediata. Creo que no es novedad para nosotros que el Congreso tenga el tema de la vacancia y la renuncia siempre en agenda”, acotó Boluarte.