Dina Polwart: Non ci sarà spazio per il compadrazo o il pagamento di favori o interessi politici | Corruzione | governo

Presidente della Repubblica Dina PolwartE il Ha indicato che il suo governo darà la priorità alla lotta alla corruzione Per non ripetere gli errori delle precedenti amministrazioni nel contesto della crisi politica del Paese. Questo messaggio è stato pronunciato nel suo intervento alla Sessione Straordinaria del Consiglio dei Ministri Ente anticorruzione di alto livello avvenuto, mercoledì 28 dicembre, il Presidente ha anche sottolineato che non ci sarebbe stato nessun ramo esecutivo “Ombra del tesoro“.

“ Niente più armadietto delle ombre (….) Nel nostro governo non ci sarà posto per compadrazo, nessun pagamento di servizi, nessuna quota politica. Siamo chiari che il paese non appartiene all’attuale governo, ma a tutti i peruviani. Anche se è un periodo di transizione, non avremo il pilota automatico, ma sarebbe compito della dirigenza non lasciare le cose come stanno”. Dina Polwart.

Dina Polwart: Nel 2021 ci sono state perdite per oltre 24 miliardi di S$

In secondo luogo, Polwart Zigara ne ha parlato, secondo il rapporto del ComptrollerNell’anno 2021, atti di corruzione e cattiva condotta lavorativa nella pubblica amministrazione del Paese hanno causato Danni economici superiori a 24.000 milioni di sterline .