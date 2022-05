Dinosauri da un incredibile pianeta preistorico. Riconfigurarli è stato molto difficile

Apple ha recentemente pubblicato un nuovo documentario su Apple TV +. Documentari, a differenza di quelli che si possono registrare semplicemente recandosi in siti diversi, Ci vuole molto sforzo. Come mai? Per far apparire quel dinosauro stellare.

Un lavoro di cui lo stesso John Hammond sarebbe orgoglioso

Narrato dal famoso Sir David Attenborough in pianeta preistoricoApple ci prende il mondo per diversi milioni di anni. E lo fa con un livello di realismo mai visto prima nei film o in TV. La serie ha richiesto la collaborazione della BBC Studios Natural History Unit, il gruppo dietro pluripremiati documentari sulla natura come Planet Earth, con il team degli effetti visivi della Moving Picture Company, che ha lavorato ai film d’animazione. (Pubblicato da Walt Disney Pictures nel 2019).

Questa era l’attrezzatura necessaria per l’esistenza di un “pianeta preistorico” La cosa più vicina a un documentario sulla natura di animali non estinti. Come Raccolti in Scienza dal vivoAnche il lavoro di produzione era solo una parte della storia. La ricerca scientifica necessaria per evitare errori nella rappresentazione di questi grandi esseri era più che completa, e quella era solo la punta dell’iceberg.

“Tutto inizia con la documentazione sui fossili”, ha detto a Live Science il conduttore dello spettacolo Tim Walker in un tour stampa dietro le quinte. Il team ha studiato paesaggi e piante antichi per trovare habitat moderni che potessero inserirsi in essi durante il Cretaceo in modo da poter fotografare in luoghi reali. “È incredibile ora, 66 milioni di anni dopo, che ci siano così tante cose che sono molto simili a quelle che erano allora”, ha detto Walker.

“Non avere animali da fotografare non significa che non avrai difficoltà”, ha detto Walker. L’equipaggio ha incontrato serpenti e leoni velenosi mortali nelle loro scene gessose. Erano così impegnati nell’autenticità che prima che il team decidesse dove posizionare le loro macchine fotografiche, hanno pensato a come i dinosauri vivi avrebbero interagito con gli osservatori umani.

“Non puoi mai chiedere al fotografo di andare a fermarsi davanti a un T-Rex perché lo divorerà!” Lo ha detto il produttore esecutivo Mike Gunton durante il tour stampa. Quindi devi fare il backup.

Grazie a questo livello di dettaglio, possiamo goderci ciò che potrebbe essere Un documentario sui dinosauri se stessero ancora correndo sulla Terra. Davvero un ottimo lavoro i cui episodi sono già disponibili su Apple TV+. Qualcosa di cui lo stesso John Hammond sarebbe orgoglioso.