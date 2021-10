Dinosauro delle dimensioni di un pollo

resti fossili di Pendraig milnerae È stato trovato in una cava nel Galles meridionale cinquant’anni fa, ma è stato difficilmente classificato.

Circa 200 milioni di anni fa, nel Regno Unito c’era un Dinosauro legato alla paura Tirannosauro Rex (Forse il dinosauro più famoso): Pendraig milnerae. Ma mentre Rex è alto circa 12 metri, era alto Pendrige Era a malapena delle dimensioni di un pollo.

I resti fossili di questa minuscola e temibile creatura sono stati trovati ad A cava del Galles del Sud. È il più antico teropode (dove si trovano anche il T-Rex e gli uccelli moderni) del Regno Unito.

Il teropodi È un tipo di animale che si distingue per le sue ossa cave e la sua presenza Tre dita funzionali sugli arti.

che è Pendraig milnereae Vissuto da 200 a 215 milioni di anni fa in Tardo Triassico. Oltre a un corpo estraneo delle dimensioni di una gallina o gallina attuale, aveva una coda lunga un metro.

significato di Pendraig milnerae

Questa nuova specie ha ricevuto il nome Pendraig milnerae: Pendrige Significa “testa di draghi” nel Galles centrale. Milnerae In onore del defunto Angela Milner, ricercatore e vicedirettore di paleontologia presso il Museo di Storia Naturale da oltre 30 anni.

La storia della scoperta di questo dinosauro è intrigante: i fossili sono stati ritrovati in una cava nel Galles meridionale negli anni ’50. I paleontologi Pamela Robinson e Kenneth Kermack. Tuttavia, sono stati tenuti in un cassetto – insieme ad alcuni esemplari di coccodrillo – fino a quando Angela Milner non li ha trovati.

Stefan Spekmann, ricercatore del Museo di Storia Naturale, ha dato questo nome per riferirsi alla possibile collocazione come il miglior predatore Chi indossava questo dinosauro. Il riferimento a Milner, morto ad agosto, è dovuto al fatto che il ricercatore ha dato un contributo significativo alla comprensione dei teropodi.

Perché questo dinosauro era così piccolo?

I ricercatori ritengono che l’ambiente in cui si è evoluto abbia qualcosa a che fare con Pendraig milnerae Non raggiungerà una grande altezza.

“L’area in cui sono stati trovati questi esemplari era probabilmente un’isola durante il periodo di tempo in cui viveva”, ha detto Stefan Spekmann. “Le specie che vivono sulle isole sono spesso più piccole di quelle sulla terraferma in un fenomeno chiamato nanismo insulare”. I ritrovamenti di dinosauri sono davvero rari in Galles, e questa è la terza specie conosciuta di dinosauro nel paese. È molto emozionante saperne di più sui dinosauri che vivevano qui nel Regno Unito durante il periodo Triassico, proprio agli albori dell’evoluzione dei dinosauri, afferma Richard Butler, coautore di un documento di ricerca sui dinosauri e professore di paleobiologia presso l’Università di Birmingham. .

Continua a scoprire altri segreti del mondo:

Archaehierax sylvestris, un’aquila predatrice che visse 25 milioni di anni fa in Australia e cacciava i koala

Scoprono il fossile di un ragno preistorico rimasto intrappolato mentre si prendeva cura dei suoi piccoli