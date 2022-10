diretto | Il Siviglia, con il ritorno di Sampaoli come DT, batte il Borussia Dortmund

Foto: AFP

29′: Denil Malin calcia d’angolo per il Borussia senza successo in area Siviglia.

27′: Lancio per il Borussia Dortmund, interpretato da Tom Roth.

26′: Falso di Marcus Acuña (SEV) per Thomas Meunier (Bohr).

23 minuti: Jesús Navas (SEV) prova a sfondare sulla fascia destra, ma Mats Hummels (BOR) stacca dalla fascia.

venti: Il secondo attacco consecutivo di Judd Bellingham (Bur), questa volta contro Markau (SEV).

19 minuti: Fallo di Judd Bellingham (BUR) su Nemanja Godeli (SEV).

⚽️ GOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! Tanguy ci batte nel gioco. Forza squadra! 👏🏻 🟡 0️⃣-1️⃣ 🤍 (18 minuti) #UCL pic.twitter.com/JzXG6kPqQx Siviglia Football Club (SevillaFC) 11 ottobre 2022

18′: gol del Siviglia! Ivan Rakitic calcia la punizione dalla sinistra e trova il centro in area Nyanzo Kwasi, che porta gli spagnoli in vantaggio con un colpo di testa per 1-0.

17 pollici: Reato di Anthony Modeste (Bor) a Markau (SEV). Il giudice imposta un tiro libero.

13 pollici: Il Borussia risponde: Doniel Malin cerca Julian Brandt in area avversaria, ma il passaggio ha tagliato il traguardo e ha mancato il centrocampista tedesco Tanguy Nyanzo.

Undici’: La prima ammonizione per il Siviglia: scavalcando Jesus Navas e il centrocampista che trova in area Ivan Rakitic, che finisce il gol e la palla colpisce la traversa.

Foto: AFP

10′: La partita si svolge in mezzo al campo e le squadre non affrontano situazioni pericolose.

7′: L’argentino Eric Lamela (SEV) si avvicina all’area del Borussia ma non riesce a difendere il tedesco e commette fallo su Julian Brandt.

5′: Il primo accesso offensivo alla partita. Ivan Rakitic (SEV) tira in porta e la palla esce a lato.

3′: Il Centro Avanzato per Youssef Al-Nusairi (SEV).

1′: Fallo di Julian Brandt (Bor) su Nemanja Godeli (SEV).

Inizio partita: il Siviglia, con il Sampaoli tornato in panchina, fa visita al Borussia Dortmund