‘Disastro assoluto’: Cruz accusa Biden della crisi migratoria di Haiti, chiama ‘cancellati’ i voli di espulsione | in spagnolo.

Senatore Ted Cruz , R-Texas, Fuoco Presidente Biden Cancellare i viaggi programmati per espellere gli immigrati illegali haitiani solo per metterli “sotto il ponte” a Del Rio, in Texas, al loro posto.

Cruz è stato il relatore principale venerdì alla Mackinac Republican Leadership Conference nel Michigan, dove il senatore ha parlato dell’acuta crisi dell’immigrazione illegale al confine meridionale.

Il senatore del Texas ha definito la situazione al confine meridionale un “disastro assoluto” ed è tornato all’inizio di questo mese l’8 settembre dove “tra settecentomila immigrati clandestini, per lo più haitiani”, sono stati detenuti sotto un ponte sul fiume.

Uno spettacolo di controllo delle frontiere in mezzo a una nuova crisi dei migranti a Del Rio

“I cartelli messicani hanno portato immigrati illegali haitiani a Del Rio per qualsiasi motivo”, ha detto Cruz. “Beh, l’8 settembre c’erano circa 900 haitiani che si preparavano a imbarcarsi sugli aerei per tornare ad Haiti”.

Cruz ha notato che lo stesso giorno in cui gli immigrati sono stati deportati, Biden “ha cancellato i voli” e “900 haitiani … non sono saliti sugli aerei”, ma hanno invece chiamato i loro “amici e familiari” e hanno inviato messaggi ai cellulari.

“Era l’8 settembre. Ero a Del Rio il 16 settembre, otto giorni dopo”, ricorda il repubblicano del Texas. In otto giorni 700 clandestini sotto i ponti si sono trasformati in 10.503 immigrati.

“In pochi giorni, ci sono state oltre 15.000 parole”, ha aggiunto Cruz.

Cruz ha avvertito che gli Stati Uniti sono “sulla strada” per monitorare due milioni di scontri con immigrati illegali solo quest’anno al confine tra Stati Uniti e Messico, osservando che il paese sta assistendo “alla peggiore immigrazione illegale degli ultimi 21 anni” a causa di “intenzionali decisioni». Realizzato da Biden.

Cruz ha anche fatto esplodere Biden per non aver mostrato i bambini in “gabbie” alle strutture di confine o sul ponte Del Rio quando un gruppo di immigrati di una piccola città è stato intrappolato sotto una sovrapposizione.

“Guardi le mucche di Joe Biden con migliaia di bambini, circa il 20% dei quali ha il COVID?”, ha detto Cruz. “Guardi 15.000 persone sotto il ponte Del Rio? No.”

La Casa Bianca non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento da Fox News.

