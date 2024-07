Disco Bahía arriva al CDMX per colpire il chilango con l’elettro-pop: luogo, data e costo dei biglietti

La band sfoggia un sound nostalgico con note anni ’70, ma è divertente aprire la pista da ballo. (EG Disco Bahia)

Non è solo musica urbana e tumbados, come spiegato in The Voice Discoteca Bahia Coloro che hanno annunciato torneranno nella capitale messicana con il suo mondo notturno e paradisiaco 13 novembre In uno dei luoghi più importanti del centro città città del MessicoTrasporta il pubblico in un’atmosfera calda e tropicale.

Il gruppo originale di Leone“Guanajuato, arriva con il suo ultimo singolo.”Cassetta radiofonicaQuesta canzone è caratterizzata dal suo fascino e dalle chiare influenze della new wave, del pop francese e dei ritmi dei club degli anni ’70. I testi diretti e i suoni freschi che caratterizzano la discoteca Bahia continuano con l’essenza presentata nel loro primo EP “Bonyur 2020”.

Dall’uscita del suo album musicale “Música Para Adultos” nel 2023, I Disco Bahía stanno attraversando una nuova fase creativa, preparando il loro primo album in uscita nel 2024.. Questo album promette di essere un’esperienza notturna eccezionale, perfetta da godersi quando il sole tramonta e l’istinto prende il sopravvento. Il suo singolo “Bahia” ha ottenuto più di 165.000 visualizzazioni sulle piattaforme digitali, cosa che ne ha aumentato la popolarità e la diffusione.

La band di Leon arriva nella capitale messicana a suon di musica elettronica e dance. (EG Disco Bahia)

Ha oltre 24.000 follower su piattaforme come Spotify, con una portata di

Non perdere l’occasione di immergerti nel mondo Paradisco e vivere una notte magica con Disco Bahía il 13 novembre al Lunario dell’Auditorium Nazionale. I biglietti saranno disponibili per la prevendita presso Citibanamex il 4 luglio e potranno essere acquistati a partire dal 5 luglio al botteghino o presso www.ticketmaster.com.mx. L’accesso sarà riservato esclusivamente all’area pubblica e ogni biglietto costerà 732 pesos.