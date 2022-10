Discord ha cancellato più di 55 milioni di account e 68000 server in 6 mesi

discordia È diventata una delle piattaforme principali che molti giocatori usano per comunicare e organizzarsi con i propri amici e conoscenti durante il gioco Questa popolarità significa anche che il team di sicurezza per questo servizio ha molto lavoro da fare Questo strumento mantiene un ambiente sicuro per i suoi utenti.

Ne abbiamo un buon esempio nel rapporto che l’azienda ha appena preparato, dove lo confermi Nella prima metà del 2022 (gennaio-giugno) hanno cancellato 55.573.411 account utente, oltre a 68.379 server. La stragrande maggioranza di questi divieti era per motivi di spam, mentre il numero di divieti per altri tipi di infrazioni e reati è stato ridotto a “solo” 1.821.721.

Sebbene le rimozioni di account e server per motivi non correlati allo spam rientrino in molte categorie diverse, La maggior parte di loro doveva proteggere il palazzo. La successiva categoria più popolare era per lo spam e i contenuti di sfruttamento.

Un altro fatto interessante è quello Di tutte le persone che sono state bandite da Discord, solo 235.945 hanno chiesto il ripristino dei loro account. Solo 3.098 di loro l’hanno recuperato. Inoltre, vale la pena notare che di tutte le notifiche inviate dalle persone in merito a violazioni delle regole della piattaforma, hanno agito solo sul 24% di esse nel primo trimestre dell’anno e sul 22% nel secondo trimestre.

ultima curiosità, Va notato che la maggior parte degli account spam che sono stati espulsi non vengono nemmeno segnalati dagli utenti.. Per essere più precisi, solo 7.785.111 dei 27.733.948 account rimossi sono stati segnalati per spam nel secondo trimestre del 2022.