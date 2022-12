Discorso di Omar Montes ai Mondiali in Qatar, che rischia di finire in carcere: “Viva l’amore libero” | la grande esplosione

Omar Montes era uno degli artisti Confermato per esibirsi in Coppa del mondo di calcio dal Qatar. I tifosi, oltre a potersi godere le diverse partite, possono anche ballare a ritmo di musica, perché ogni giorno c’è una data diversa. Questo mercoledì 30 novembre è toccato a Pan Benedetto che ha monopolizzato tutte le luci poco prima della cerimonia. Promuovi un messaggio sull’amore libero.

Il cantante, vestito con una giacca bianca e con tutto l’oro possibile, è salito sul palco che il FIFA Qatar Fan Festival aveva preparato per tutti i fan per far ballare e cantare tutti al ritmo delle sue migliori canzoni. Tuttavia, prima di iniziare la baldoria del suo giovane, ha recitato in un film Il discorso più impegnativoCosa che non è passata inosservata a chi ne capisce la lingua.

La puntata di Pane bendito è iniziata con una glorificazione dell’amore che ha scatenato applausi e grida da parte di tutti i presenti, ma ha subito assunto toni diversi quando ha rilasciato una dichiarazione che poteva metterlo in una posizione difficile, vista la mancanza di diritti umani nel Paese . “Lunga vita al libero amore, ognuno vada con chi vuole.”prima di dare il via al suo concerto.

L’artista si è schierato con varie personalità, come Ceciarmiy, creatore di contenuti molto seguito per il suo umorismo e finezza su Instagram, e che attualmente è anche in giro per il paese con altre personalità del mondo del calcio. Tuttavia, questo non sembra essere l’unico incontro dell’artista, dal momento che solo poche ore fa abbiamo potuto vederlo a cena con Iker Casillas.