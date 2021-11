Discreto? I fan arrabbiati bombardano GTA: Trilogy con commenti negativi

i giochi / Sito di social network Facebook / Twitter / Youtube / Instagram / Notizia / discordia / Forum / cavo

Quando Rockstar ha annunciato che rilascerà una versione modificata di vecchi giochi da Grand Theft AutoC’è stata una certa felicità tra i fan, ma il gusto è stato di breve durata, poiché in seguito hanno scoperto che le versioni originali di questi giochi non sarebbero più disponibili. Pertanto, il gruppo rifatto ha iniziato a ricevere critiche, ma dopo il suo movimentato debutto, i fan erano così infastiditi che il gioco è stato bombardato da recensioni estremamente negative.

Grand Theft Auto: The Trilogy – Ultimate Edition Sarebbe stato un successo per Rockstar, considerando che era in sviluppo da due anni e che avrebbe offerto versioni ridisegnate del Grand Theft Auto IIIe Vice City di Grand Theft Auto e Grand Theft Auto San Andreas3 dei giochi più amati della serie.

Perché bombardare le recensioni negative? GTA: Trilogia?

Tuttavia, il titolo non ha ottenuto un buon spettacolo. Poco dopo che è diventato disponibile, i giocatori hanno trovato oggetti che non gli piacevano e che avevano rubato la magia degli originali.

Alcuni fan hanno condiviso screenshot Scarsa funzione di mastering della grafica Quale Non corrisponde all’arte originale. Gli effetti speciali per rappresentare la pioggia e i modelli di alcuni personaggi, così come alcuni problemi di prestazioni o bug, sono sorprendenti.

Questo, insieme al fatto che Rockstar rimuoverà le versioni originali dai negozi digitali e che il gioco non è ancora disponibile per gli utenti PC dopo averlo acquistato, ha reso i fan non esitare a bombardare il gioco con recensioni negative su Metacritic.

Al momento della stesura della nota sul sito, ci sono ancora alcune recensioni di critici professionisti, ma ci sono centinaia di recensioni degli utenti che hanno mostrato la loro forte insoddisfazione per il prodotto finale attraverso recensioni con il punteggio più basso possibile.

Di conseguenza, il titolo in nessuna delle sue copie non supera in media 1 grado al momento della stesura della nota. La nota più bassa è Il gioco su Xbox One (0.5) E il top è Edizione PlayStation 5 (1).

Immagina: Metacritic

Cosa ne pensi della nuova versione migliorata GTA: Trilogia? Diteci nei commenti.

Grand Theft Auto: The Trilogy – Ultimate Edition Ora è disponibile su PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e PC. Puoi trovare altre notizie relative a questa serie visitando questa pagina.

