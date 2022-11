Disegnare tazze “Green Shoots” per bambini – NECN

Green Sprouts, l’azienda di prodotti per bambini “naturali”, sta richiamando 10.500 biberon e tazze in acciaio inossidabile che rappresentano un rischio di avvelenamento da piombo, ha annunciato la società mercoledì. Autorità statunitense per la sicurezza dei prodotti di consumo.

Il richiamo arriva perché le basi inferiori dei prodotti possono staccarsi ed esporre i bambini alla saldatura, un tipo di metallo utilizzato per legare superfici metalliche contenenti piombo, afferma la società.

“Il piombo è tossico se ingerito dai bambini piccoli e può causare effetti negativi sulla salute”, afferma la dichiarazione.

Quali sono i prodotti per bambini con germogli verdi che fanno parte del rimborso?

Tre prodotti Green Sprouts sono richiamabili:

Tazza da bere in acciaio inossidabile (6 once) con numeri di tracciamento 29218V06985 o 355719V06985

La tua bottiglia con cannuccia in acciaio inossidabile (8 once) con numeri di tracciamento 29218V06985 o 355719V06985

Bicchiere in acciaio inossidabile con cannuccia (6 once) con numero di tracciamento 33020V06985

I numeri di tracciamento sono stampati sul fondo delle bottiglie, vendute in acquerello, rosa, verde e blu scuro.

Finora ci sono stati sette casi in cui le basi della bottiglia si sono rotte per rivelare il punto della saldatura, ma non sono stati segnalati feriti, secondo l’avviso di richiamo.

“I consumatori dovrebbero spostare immediatamente bottiglie e bicchieri in acciaio inossidabile lontano dai bambini e smaltire bottiglie e bicchieri”, afferma l’avviso, aggiungendo che gli acquirenti di bottiglie possono contattare Green Sprouts per un rimborso. Completato e che la società sta “contattando direttamente ‘tutti gli acquirenti noti'”.

Dove vengono venduti i prodotti Green Shoot?

I prodotti richiamati sono stati venduti nei negozi Buy Buy Baby e Whole Foods a livello nazionale e online su amazon.com, www.buybuybaby.com e www.bedbathandbeyond.com da gennaio 2020 a settembre 2022 per un prezzo compreso tra $ 14 e $ 19.