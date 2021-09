Disney Classic Collection abbina Aladdin de SNES e Il libro della giungla

Nel 2019 sono state ricevute le console e i computer della generazione precedente Playset Disney: Aladdin e il Re Leone. Mentre includeva le versioni Sega Genesis / Mega Drive e Game Boy di Aladino, il principale tra questi era la sua assenza: l’assenza di SNES sviluppato da Capcom e lo stesso Shinji Mikami, il padre di vampiro.

Lo scorso agosto, il registro ESRB ha rivelato l’esistenza di una nuova versione del suddetto kit, tra cui libro della giungla Ora è conosciuto semplicemente come Giocattoli classici Disney. Non include solo tutte le versioni di questo ultimo gioco, ma include anche una versione popolare di Aladino per SuperNintendo. Successivamente è stato adattato per Game Boy Advance.

Aladino Ovviamente includerà impostazioni di difficoltà, cambi di fotocamera e sorprese aggiuntive. Altri giochi riceveranno aggiornamenti a 1080p, la possibilità di riavvolgere o accelerare l’azione e una funzione di salvataggio rapido.

Ecco l’elenco completo dei giochi della collezione:

Aladino della Disney: SNES, Game Boy, Game Boy Color, Sega Mega Drive

Aladdin della Disney – Final Cut: Sega Mega Drive

Disney Aladdin – Demo: Sega Mega Drive

Aladdin di Disney – versione giapponese: Sega Mega Drive

Disney Il Re Leone: SNES, Game Boy, Game Boy Color, Sega Mega Drive

Disney Il Re Leone – Versione Giapponese: Sega Mega Drive

Disney Il libro della giungla: SNES, Game Boy, Sega Mega Drive

Non è ancora del tutto chiaro se i proprietari Playset Disney: Aladdin e il Re Leone Aggiornamento gratuito quando Giocattoli classici Disney Esce a novembre. O se al contrario, verrà venduto separatamente come prodotto diverso.

Fonte: Voks