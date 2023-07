Disney Dreamlight Valley sta ottenendo la sua prima modalità multiplayer questa settimana

Disney Dreamlight ValleyI Sims nei mondi Disney stanno per ricevere una nuova modalità di gioco, il primo antipasto in modalità multiplayer, chiamata Sims. Il sogno si deposita.

L’aggiornamento estivo di Disney’s Dreamlight Valley sarà rilasciato mercoledì 19 luglio alle 15:00 (Spanish Peninsula Time), aggiornamento di metà stagione con alcune correzioni di bug, ma principalmente incentrato sull’aggiunta di questa modalità di gioco, una sfida fotografica settimanale in giro per la valle.

Inoltre, con questo aggiornamento, nella valle arriverà anche un nuovo abitante, Vanellopeda Ralph Spaccatutto, con missioni di amicizia e nuovi oggetti da collezionare.

Come funziona DreamSnaps, la nuova modalità multiplayer di Disney Dreamlight Valley

DreamSnaps è una nuova sfida settimanale che ci farà utilizzare in modo creativo la modalità foto del gioco, e in essa potremo vincere premi garantiti ogni settimana: Minimo 300 pietre lunari Solo per condividere ogni settimana, e Altri 50 solo per votare.

Che consiste? Ogni settimana rilasceranno un tema. L’obiettivo è scattare foto relative a questo argomento e caricarle attraverso un sistema interno (non è necessario condividerle sui social network) attraverso il quale tutti i giocatori possono votare.

Chi ottiene più voti potrà guadagnare di più Pietre lunari, mobili, vestiti e altre ricompense.

Questo è un assaggio del multiplayer in arrivo alla fine del 2023, secondo l’ultima roadmap. Questa stagione estiva con Star Trail “The Wonders of Pixar” è ancora attiva.

Inoltre, il gioco ha migliorato la sua stabilità su Nintendo Switch e stanno ancora cercando modi per migliorare le prestazioni di questa versione. Per ridurre il numero di arresti anomali, aggiornare Disattiverà la funzione di acquisizione video utilizzando il pulsante di acquisizione sulla console.

Aggiorna questa estate su Disney Dreamlight Valley, che presenta la modalità DreamSnap e l’arrivo di Vanellope, e uscirà il 29 luglio. Ricorda, il gioco è disponibile su PS5, PS4 e Xbox Series X | S, Xbox One, Nintendo Switch, PC e anche su Xbox Game Pass.