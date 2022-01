Disney+ risolve il bug della sequenza temporale dell’Universo Marvel

MADRID, 25 gen (CultureLe Leisure) –

. orario Universo cinematografico Marvel È diventato davvero complicato, con i viaggi nel tempo e alcuni film che si svolgono solo per giorni. Fortunatamente, Disney+ rintraccia il programma ufficiale nella sua sezione Marvel. Fatta eccezione per alcuni titoli non disponibili sul servizio di streaming dell’azienda ha tutto UCM cronologicamente sulla tua piattaforma… anche se a volte non è del tutto corretto

Per un po ‘di tempo, Cronologia dell’MCU Disponibile sul servizio di streaming lo assicura Black Panther ha avuto luogo prima degli eventi di Black Widow., qualcosa che ora è stato corretto da Disney+. Il servizio ha recentemente aggiornato la classifica, cambiato i due indirizzi e lo ha rivelato Vedova Nera È già successo prima.

Comunque, il La differenza di tempo tra Black Widow e Black Panther è troppo breve. Entrambi i film si svolgono pochi giorni dopo gli eventi Capitan America: La guerra civile. Ma Black Widow sembra essere ambientato un po’ prima di Black Panther.

Quindi è ufficiale Orario UCMTutte le sue serie e film in ordine cronologico:

Capitan America Il Primo Vendicatore

Capitan Marvel

Uomo di ferro

uomo di ferro 2

Toro

Vendicatori

Thor: Il Mondo Oscuro

uomo di ferro 3

Capitan America: Il Soldato d’Inverno

Guardiani della Galassia

GALAXY VOL PROTEZIONI. Due

Avengers: L’era dell’Ultra

UOMO FORMICA

Capitan America guerra civile

Vedova Nera

Pantera nera

strano dottore

Noleggio moto

Uomo di fuoco e vespa

Avengers: Guerra Infinita

Vendicatori: Fine del gioco

loki

Cosa accadrebbe se…?

Strega e visione in scarlatto

Falcon e il Soldato d’Inverno

Shang Chi e la leggenda dei dieci anelli

eternità

Occhio di Falco

Va notato che nell’elenco mancano anche titoli come The Incredible Hulk Film di Spider-Man con Tom Holland O la saga di Venom che non include la piattaforma. I seguenti prodotti da aggiungere presto alla lista sono cavaliere della luna (30 marzo), Doctor Strange in un multiverso di follia (6 maggio) e Thor: Amore e tuono (8 luglio).