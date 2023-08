Disney+ sorprende con la premiere della nuova serie “Percy Jackson”: ne annuncia la data con uno strepitoso trailer

Epopea audiovisiva Percy Jackson Preparati per la tua prossima avventura con Percy Jackson e gli dei dell’OlimpoE La nuova serie preparata da Disney+ il prossimo 20 dicembre. The House of Mouse ha annunciato la data di uscita di questo nuovo prodotto fantasy con un fantastico trailer, soprattutto per la maggior parte dei fan di questa leggendaria avventura, che avrà Un totale di 8 episodi con Walker Scoble, Leah Jeffries e Aryan Simhadri come protagonisti.. Quindi vi lasciamo con la progressione ufficiale:





La Disney contempla la massiccia espansione di Percy Jackson sulla sua piattaforma di streaming e “The Gods of Olympus” è solo l’inizio

“Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo racconta l’affascinante storia di un dodicenne umano moderno, Percy Jackson, che fa i conti con i suoi nuovi poteri soprannaturali quando il dio del cielo Zeus lo accusa di aver rubato il fulmine del suo padrone. Ora Percy deve viaggiare attraverso l’America per trovarlo e ristabilire l’ordine sull’Olimpo. Il nuovo adattamento dell’opera di Rick Riordan è stato appena mostrato, poiché è stato tenuto segreto e ha creato molta attesa tra i seguaci di Percy Jackson, ma sembra che La Disney si stava preparando a rilasciare tutte le informazioni chiave in una volta.. Questa nuova serie sarà solo l’inizio della trama di Percy Jackson, come ha confermato Riordan La serie continuerà ad espandersi su Disney+.

Rick Riordan, che ha ammesso Non troppo contento della qualità dei film, ha rivelato in passato che le sceneggiature di questa nuova serie hanno funzionato bene durante lo sviluppo: “Anche la sceneggiatura funziona molto bene.Lui ha spiegato. Abbiamo le sceneggiature per i primi quattro episodi, che sono praticamente finite, e stiamo lavorando sodo sui restanti quattro della prima stagione. Inoltre, come Eiichiro Oda con il suo adattamento di One Piece per Netflix ha dichiarato di essere felice del supporto che stava ricevendo, commentando: “Avere tutti responsabili insieme per allineare la nostra visione della serie è stato molto utile, e penso che abbia risolto molto di confusione».La direzione del progetto è fatta dall’interno, senza interferenze, scommettono sul farlo bene. Molti dei funzionari hanno anche figli che sono cresciuti con Percy Jackson, quindi lo capiscono perfettamente.