Disney ti porta nello spazio per cena (ma senza lasciare la Terra)

Il turismo spaziale potrebbe essere la nuova tendenza nei viaggi, in cui sono saltate le missioni di successo e i test condotti dalle aziende Richard Branson, Jeff Bezos ed Elon Musk.

Ma la possibilità di viaggiare nello spazio, per il momento e per diverse generazioni, sarà limitata a coloro che possono pagare una fortuna per salire a bordo di un aereo a 100 chilometri o più dalla superficie, per raggiungere Stazione Spaziale Internazionale O orbitare intorno al pianeta.

Il falso turismo spaziale della Disney

Ma ci sono variabili che possono essere chiamate “pseudo turismo spaziale”. Ecco cosa suggerisce il nuovo ristorante Epcot Center in Florida: spazio 220.

Gli 11 maxischermi che circondano il ristorante Space 220 ti danno la sensazione di mangiare a 350 chilometri dalla terra

L’ascensore si sente a 350 km da terra. Blog fotografico di viaggio Disney

Questo ristorante ha aperto in questi giorni in concomitanza con i 50 anni dell’attrazione Walt Disney World, che si celebra ufficialmente il 1 ottobre.

Il posto è vicino alle attrazioni? NSVersione: giro nello spazio, che simula un volo fuori dal pianeta accompagnato da intensi moti centrifughi.

Il nome Space 220 si riferisce al fatto che propone di pranzare o cenare entro 200 miglia (350 chilometri) dalla Terra, ma senza spostarsi a più di pochi metri dalla Terra.

La magia di vedere la terra dalla terra

Il trucco sta negli schermi ad altissima risoluzione che circondano la struttura dell’edificio. Persone di Epcot È stato consigliato dagli ingegneri della NASA, che hanno determinato come dovrebbero essere le viste della superficie a quella distanza.

Le colture acquatiche sono benvenute. Blog fotografico di viaggio Disney

Così, la parte inferiore delle undici false finestre presenta la Terra con la sua curvatura, poiché mari e terre si alternano mentre la stazione putativa ruota sul proprio asse.

Spesso ti imbatti in un’astronave o un astronauta che fa una passeggiata nello spazio o che fa una riparazione.

All’avvicinarsi del tramonto, le previsioni cambiano dalla prospettiva diurna alla prospettiva notturna della superficie terrestre, mentre da est si vede come le città splendono le loro luci mentre il pianeta continua a ruotare.

L’ascensore che sale 350 km senza muoversi

L’esperienza dello pseudo-spazio inizia non appena metti piede nel ristorante.

L’ascensore coperto di schermi simula di salire 350 km in un minuto

Il ristorante dispone di 11 pannelli HD che rappresentano viste dello spazio. Blog fotografico di viaggio Disney

Per arrivarci puoi prendere un ascensore circolare chiamato vettore numericoLe sporgenze sul soffitto, sul pavimento e sulle pareti danno la sensazione di una vorticosa salita di 350 chilometri in un minuto. È un peccato che non ci sia una tecnologia centrifuga per renderlo più realistico.

Quindi attraversi un corridoio chiamato Crop Zone, un corridoio che ruota lentamente dove crescono “piante spaziali” come lattuga e cavolo acquoso.

Cibo: niente di entusiasmante?

Per fortuna il cibo non è niente di speciale: nessuno vuole pagare 47,5 euro per un pasto di due portate o 68 euro per un pasto di tre portate se viene servito cibo secco o deve essere estratto da un tubo.

L’aragosta galattica è fondamentalmente terrestre. Immagini di Walt Disney World

Anche se hanno nomi come decollare NS Star TrekI piatti sono insalate, frutti di mare, pasta o carne realizzati con un tocco di raffinatezza.

Nella migliore delle ipotesi, come i cocktail Stargart e sciopero planetarioServono su ghiaccio secco, l’atmosfera di un film di fantascienza.