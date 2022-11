Display Jonsbo D31: scatola Micro-ATX con display da 8 pollici integrato

Jonsbo è un produttore di case per computer con fattore di forma ridotto come l’UMX1 Plus che abbiamo recensito su GEEKNETIC qualche tempo fa. La sua ultima versione mantiene la filosofia della scatola compatta, ma aggiunge un elemento sorprendente come il display frontale a colori da 8 pollici.

Stiamo parlando di Schermo Jonsbo D31 STD, Un modello disponibile in bianco o nero con frontale liscio o retina che presenta un display da 8 pollici con una risoluzione di 1280 x 800 pixel, con un tempo di risposta di 30ms e una frequenza di aggiornamento di 60Hz, che raggiunge i 300nits di luminosità e utilizza Mini-HDMI e USB Connettività -C.

Parlando della scatola stessa, il D32 STD misura 20,5 x 36,3 x 45,2 cm in acciaio con spazio per torri Micro ATX, DTX e ITX. Supporta anche sorgenti ATX e SFX, fino a 22 cm di lunghezza. Dispone di 4 slot PCI per schede grafiche fino a 40″ e 6,8″ per dissipatori CPU. Il lato è in vetro temperato.

Supporta anche radiatori di raffreddamento a liquido da 360 mm nella parte superiore e inferiore o da 120 mm nella parte posteriore. L’equivalente nelle eliche sarebbe tre superiori da 120 mm, una posteriore da 120 mm, tre anteriori da 120 mm e una anteriore da 120 mm. Sopra e sotto puoi anche metterne due da 140 mm invece di tre da 120 mm.

Al momento non sappiamo il suo prezzo in Europa e quando arriverà in Spagna. A Hong Kong può essere trovato per circa HK $ 699, che è di circa € 86, che è un prezzo abbastanza ragionevole considerando lo schermo e le capacità della torre.

Per la connettività esterna, abbiamo USB-C 3.1 (3.2 gen 2) nella parte anteriore, USB 3.0 e un mini jack audio da 3,5 mm.

