Disprezzava Timbiriche? Paulina Rubio si unisce al tour pop degli anni '90

Paulina Rubio si esibirà in quattro date del suo Pop Tour degli anni '90 (Immagine: Instagram)

Paolina RubioConosciuta come la 'Golden Girl', ha recentemente confermato la sua partecipazione ad una serie di spettacoli all'interno… Tournée pop degli anni '90il concept di successo “pop e nostalgia” da lui ideato Ari Borovoy E Bobo Produzioni.

Questa serie di concerti promette di portare il pubblico in un viaggio attraverso la musica pop degli anni '90 in Messico, e in questa occasione vedrà la presenza dell'emblematico cantante messicano.

Gli spettacoli si terranno in diverse città di Repubblica messicanacon date fissate per marzo e maggio 2024.

Annuncio dell'adesione di Rubio Tournée pop degli anni '90 Lo ha fatto attraverso un emozionante video promozionale condiviso sull'account Instagram ufficiale di Ari Borovoy.

Ciò evidenzia la carriera musicale di Rubio che dura da più di 35 anni, confermando il suo status di icona della musica. Pop latino La loro capacità di reinventarsi e rimanere rilevanti nel settore.

Il Pop Tour degli anni '90 è stato presentato in anteprima a marzo 2017 (Immagine: Bobo)

“Una splendente stella d'oro ha davvero ottenuto questo straordinario concerto. Una stella che ci ha stupito con il suo talento per oltre 35 anni.”

“I suoi più grandi successi l'hanno resa la regina del pop latino. È arrivata a questa notte stellata con l'immagine di una donna con una visione potente che reinventa se stessa e trascende il tempo come la 'Ragazza d'Oro.'”

Inoltre, questo un viaggio Per la cantante rappresenta un modo importante per continuare il processo di lutto dopo la perdita della madre. Susana DosamantesEvidenziando l'importanza di questo evento sia a livello professionale che personale.

“È tornata nella sua terra natale per suonare sul palco più imponente degli ultimi tempi ed è pronta a farlo brillare come mai prima d'ora. A questo concerto si unisce la sensazione mondiale: Paulina Rubio”, si legge nell'annuncio dell'ambizioso spettacolo.

Paulina ha continuato la sua carriera dopo la morte della madre nel 2022 (EFE/Mariscal)

I fan di Paulina Rubio potranno godersi la sua musica dal vivo nelle seguenti date e luoghi: 8 marzo alle Arena di Monterreyil 15 marzo alle Arena di Città del Messicoil 3 maggio a Stadio Corregidora A Queretaro, e infine, il 18 maggio a Forum GDPR A Merida.

Questi eventi segnano il ritorno di Rubio sulla scena messicana, offrendo ai suoi follower un'opportunità unica di vederla eseguire grandi canzoni come Non una sola parola E Lo faremo per te.

Anche se la cantante non ha fatto commenti specifici riguardo a questo tour, la notizia è stata accolta molto bene dai suoi fan, che sono emozionati e pronti a prendere parte a questa celebrazione musicale.

Timbiriche è attualmente protagonista della produzione di “Vaselina”, dove è accompagnato da altri personaggi come Kalimba e Maria León (Foto: Cuartoscuro)

La conferma della presenza del cantante 52enne nel tour pop degli anni '90 arriva dopo l'annuncio Timberichi Preparatevi per una nuova riunione.

E nel mezzo delle sue esibizioni con la pièce vaselinaBenny Ibarra, Alex Bauer, Eric Rubin, Mariana Garza e Diego Schöning immaginano già di incontrarsi di nuovo “un'ultima volta” per entrare in contatto con la generazione che li segue da più di 40 anni.

“Abbiamo già avuto una conversazione, noi sette abbiamo già avuto una conversazione. Ci incontreremo ad aprile per parlare, faremo dei viaggi. Stiamo parlando ma abbiamo un'ottima atmosfera e penso che inizieremo questo anno con l'allenamento,” ha detto Erik Robben durante una recente visita a Monterrey.

Eric Rubin ha confermato che Sasha Sokol si unirà successivamente al cast di “Vaselina” (Foto: Instagram @paulinarubio)

La possibilità di vedere di nuovo insieme sul palco i sette membri originali, incluso Sasha Sokol e Paulina Rubio è un evento tanto atteso per coloro che sono cresciuti con le loro canzoni e hanno continuato la loro carriera da solista.

Ora, dopo che si è saputo che Singer Ultimo saluto si unirà Tournée pop degli anni '90Alcuni commenti hanno suggerito che la cantante “è diventata brutta” nei confronti dei suoi ex colleghi, poiché non li aveva incontrati nella fase attuale del lavoro. vaselina.

“Ho preferito gli anni '90 al ritorno con gli amici con cui sono cresciuto negli anni '80”, “Qual è il desiderio di distinguersi e allo stesso tempo adempiere al mio ruolo di cantante per non incontrare il pubblico?” “Timbiriches”, “Beh, sarà una grande pop star ma non dimenticare che viene da Timbiriches”, si legge sui forum dedicati alla band.