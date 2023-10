“Distinction” di Alejandro Hurtado, prossimo concerto all’Espacio Expoflamenco

Quando il successo è eroismo Manuel Valenza Con il suo concerto intimo, possiamo ora annunciare la data del prossimo spettacolo dal vivo presso la nostra sede. Lo Spazio Expoflamenco Jerez ospiterà il concerto setaccio Dal chitarrista Alessandro Hurtado. L’evento si svolgerà di persona e tramite live streaming giovedì 23 novembre alle 20:00. I biglietti volano.

Concerto intimo di Alejandro Hurtado – “Tamiz” all’Espacio Expoflamenco Jerez



Chitarra flamenca nella sua forma più pura per divertirsi dal vivo con uno dei talenti solisti più celebri di oggi. setaccio È l’album che segna l’inizio del chitarrista Alejandro Hurtado come compositore.

Luogo, giorno e ora

Giovedì 23 novembre alle 20:00 , Personalmente All’Expoflamenco

Capacità molto limitata | Maggiori informazioni al telefono. +34 673 651 042

Spazio Expoflamenco, Edificio Los Ramos, via Diego Fernandez Herrera (Jerez)

riepilogo

“Alejandro Hurtado è quella buona notizia di cui la chitarra ha sempre avuto bisogno, e ancora di più adesso. Di Alicante, come alcuni degli anziani che ricordiamo. E il loro secondo album, nato contemporaneamente al primo, è l’altro setaccio di cui abbiamo bisogno per porre fine alla nostra sorpresa. È la sua altra realtà, ma ce ne sarà di più. Se non molto tempo fa aveva dimostrato la sua straordinaria saggezza nel ricreare l’essenza dei Maestri stessi, ora era il momento di mostrare la connessione tra ciò e la sua realtà attuale. La seconda pepita, un’oncia, è un lingotto d’oro. Non potremmo ricordare un debutto più colorato e potente nella Sonanta. Una prima difficilmente eguagliabile, poiché, in effetti, oltre alla prima, viene moltiplicata due volte… Alejandro Hurtado ha scelto di navigare contro corrente, verso l’apice del tocco del suo tempo” (testo di Pablo San Nicasio)

“Il secondo album del chitarrista di Alicante Alejandro Hurtado, intitolato Tamiz, segna il suo debutto come compositore e mostra il suo modo personale di intendere la chitarra, la musica e il flamenco.”

Biografia di Alejandro Hurtado

Chitarrista dalla forte formazione artistica e musicale – diplomato in chitarra classica e flamenca e insignito di un premio eccezionale dal Conservatorio Superiore di Cordoba – e con un po’ di conoscenza dei tocchi e degli stili dei più grandi chitarristi flamenchi della storia, Alejandro Hurtado è uno dei più grandi chitarristi di flamenco della storia. Valuta la tua chitarra da concerto oggi.

Nato a San Vicente del Raspeg (Alicante), studia chitarra classica dall’età di nove anni presso il conservatorio della sua città natale, con il professore Raúl Juan Ruiz. Allo stesso tempo, ha praticato la chitarra flamenca con Marco Uceda, Roberto Sabater, José Antonio Rodriguez e David Cereduela, e successivamente con il leggendario chitarrista Arturo Cereduela “El Nani”, oltre a frequentare varie masterclass con Manolo Sanlucar, Serranito, José Antonio Rodríguez, Juan Manuel Cañizares, Rafael Requini, Jeronimo Maia, Manolo Franco o José Luis Montón.

Ha studiato chitarra flamenca al Conservatorio Superiore di Musica di Cordoba con insegnanti come Paco Serrano e Manolo Franco, e ha inoltre proseguito gli studi di chitarra classica con il professor Pablo Baron. Ha ricevuto i più grandi premi nel mondo del flamenco, evidenziando il Bordon Minero del Festival Internazionale del Cante de las Minas de la Union e esibendosi sui palcoscenici più grandi di Spagna, Francia, Romania, Belgio, Paesi Bassi e Italia. , in eventi importanti come il Festival della Chitarra di Cordoba, il Festival della Chitarra di Granada, Flamenco on Fire a Pamplona, ​​Somma Flamenca a Madrid o Il tempo delle chitarre Ragazzo Levick. Come accompagnatore si è esibito con le più grandi figure liriche, in particolare Mighty Martín e Miguel Poveda, e come solista con l’orchestra ha eseguito composizioni. Festa di Aranjuez Al Teatro Reale e alla Sala Nazionale della Musica di Madrid, all’Auditorium di Saragozza o al Gran Teatro di Córdoba, tra gli altri posti.

il suo primo album, Maestri dell’arte classica del flamenco, una registrazione in cui mostra il suo rispetto e la sua conoscenza dei tocchi vintage, raccogliendo una serie di composizioni di Ramón Montoya e Manolo de Huelva, suonate sui loro strumenti originali. Il suo secondo album intitolato setaccioSegna l’inizio di Alejandro come compositore e mostra il suo modo speciale di intendere la chitarra, la musica e il flamenco.