Distruggendo centinaia di satelliti

I ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (MIT) lo hanno valutato in uno studio Innanzitutto la tempesta rappresenta una sfida seria Per l’infrastruttura che questo possiede dispositivi anti-collisione, Perché “ha causato gravi e inaspettati sconvolgimenti nelle loro vite Traiettorie dei satelliti in orbita terrestre bassa“.

I satelliti in orbita terrestre bassa (LEO) lo circondano Il terreno è ad un’altitudine relativamente bassa, Da circa 500 a 1500 km.

È più comunemente usato per acquisire immagini satellitari, Poiché era vicino alla superficie Consente di utilizzare una risoluzione più elevata.

Un milione di satelliti

Sono stati registrati dallo scorso anno Più di un milione di satelliti Per essere lanciato, è l’importo che preoccupa Scienziati che si sono rivolti al database Dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU), l’agenzia delle Nazioni Unite responsabile della concessione dello spazio per l’utilizzo dei satelliti, quasi tutti Ha lo scopo di fornire servizi Internet.

Affermavano che l’umanità lo è Creare problemi di sostenibilità e sicurezza Nello spazio orbitale già saturo.

anche lui L’orbita utilizzata per la Stazione Spaziale Internazionale (Stazione Spaziale Internazionale), perché è più facile per gli astronauti Viaggiare da e per esso è una distanza più breve.

I satelliti viaggiano in questa orbita verso La sua velocità è di circa 7,8 chilometri al secondo. Quindi il satellite impiega circa 90 minuti In orbita attorno alla Terra, Ciò significa che la Stazione Spaziale Internazionale è in viaggio Orbita attorno alla Terra circa 16 volte al giorno.

Spazio orbitale comune

Guardando il panorama, evidenzia il sito specializzato Space.com La necessità di leggi severe Informazioni sull’uso Spazio orbitale comune.

Diffusione Nuove costellazioni in orbita bassa (LEO) impone rigide restrizioni sulla manutenzione degli impianti per evitare il verificarsi di… sfasamento indesiderato degli orbitali, I ricercatori avvertono.

“Manutenzione stazione automatica, Soprattutto della costellazione Starlink, quasi la metà di tutti i satelliti attivi sono realizzati in orbita terrestre bassa Manovre contemporaneamente in risposta alla tempesta.

Una combinazione di Ritiro inaspettato dei satelliti e manovre massicce Rendi molto difficile o impossibile il riconoscimento Possibili abbinamenti durante un temporale E nei giorni successivi.”

Per far capire agli esperti Migliore effetto delle tempeste geomagnetiche Per far funzionare i satelliti è necessario Mantenere la sua sicurezza e garantirne la durata Lungo termine in LEONE.

Qualcosa di essenziale considerando che lo sono Molti servizi chiave per l’uomo supportati da questi dispositivi, Come le comunicazioni.

Tempeste geologiche

UN Tempesta geologica o tempesta geomagnetica Fondamentalmente è un disturbo che può verificarsi nel campo magnetico terrestre causato dall’attività solare, Come spiega Santiago Vargas, dottore in Astrofisica presso l’Osservatorio Astronomico dell’Università Nazionale.

“La tempesta solare che rappresenta L’emissione di materia ed energia che avviene nel sole, Di conseguenza, può causare fluttuazioni nella magnetosfera terrestre L’arrivo delle particelle ad alta energia Che interagiscono con le linee Il campo magnetico del nostro pianeta“, lui spiega.

Come i brillamenti solari Sono potenti esplosioni di energia, Questi brillamenti ed esplosioni solari possono influenzare… Radiocomunicazioni, reti elettriche, segnali di navigazione e rRappresentare i rischi Per astronavi e astronauti.

Possono verificarsi tempeste geomagnetiche, spiegano Impatto sull’infrastruttura orbitale della Terra E sulla superficie della terra con potenziale interferenze nelle comunicazioni, Rete elettrica e navigazione Operazioni radio e satellitari.

Nonostante l’impatto che possono avere sulla vita sul nostro pianeta, Dove impianti elettrici e di telecomunicazioni Necessario per svolgere le attività Economico, medico e sociale, questo è ciò su cui gli esperti concordano Non c’è modo di sapere con certezza quando accadrà.

“C’è più potenziale per questo Accadrà nei prossimi mesi Il sole si sta avvicinando al suo massimo solare, Cosa che accadrà tra qualche anno. Ma oltre a ciò, Non si sa quando ce ne sarà unoVargas ha spiegato.