Distruggono “La Mole” perché ha scherzato contro Gala Montes: “A che ora dovrei ridere?” | video

La Mole includeva riferimenti a "La Casa de los Famosos México" nel suo monologo. Gli scherzi hanno diviso i commenti su TikTok.

Ivan è mortonoto come “neo”È diventato una tendenza sui social dopo il suo recente spettacolo dal vivo, in cui ha fatto una serie di battute sull’attrice Gala Montespartecipante attuale Spettacolo di realtà La famosa casa del Messico 2. Nonostante il comico sia noto per il suo stile irriverente e il suo umorismo basato sulle situazioni quotidiane e sull’industria dell’intrattenimento, il suo intervento questa volta non è stato ben accolto da un gruppo di utenti su TikTok.

Un video della sua esibizione si è diffuso rapidamente sui social, scatenando un’ondata di commenti che criticavano la sua performance. Sebbene l’evento avesse lo scopo di far ridere il pubblico, molti utenti hanno sottolineato che le loro battute sull’attrice e sulla sua famiglia non hanno avuto l’effetto desiderato, provocando più lamentele che risate.

professione “neo” È nota per essere vicina a molte figure dell’industria dell’intrattenimento, ma la sua amicizia con il controverso Adrien Marcelo è stata uno degli aspetti più discussi della sua carriera. Entrambi condividono un progetto su YouTube intitolato Fratelli di latteChe è stato ben accolto dal pubblico target. Tuttavia, le recenti polemiche di Adrien Marcelo sono domestiche La famosa casa Ha influenzato indirettamente Fematt.

A causa dei controversi commenti di Adrien Marcelo in realtàIl loro progetto ha dovuto affrontare un’ondata di cancellazioni in diverse città della Repubblica del Messico, che hanno generato frustrazione nel paese “neo”. Di fronte alle critiche e ai rifiuti, Vimat ha difeso il suo collega, sottolineando che le cancellazioni e le accuse erano ingiustificate.

La Mole ha condiviso i commenti sui social network dopo aver incluso nella sua routine comica battute sui disaccordi di Adrián Marcelo con Gala Montes



Ultima offerta per “neo” Il riferimento al concerto di Monty ha suscitato commenti negativi sui social media. Secondo molti utenti, l’intervento del comico si è concentrato su argomenti poco creativi e ripetitivi, legati alla sua amicizia con Adrian Marcelo e alla sua esperienza in… La famosa casa. Le battute sull’altezza di Gala Montes e sulla presunta interferenza di sua madre in alcune situazioni non sono state ben accolte, e alcuni telespettatori hanno sottolineato che Vimat stava “aggrappandosi” al successo mediatico del suo amico.

Durante la loro esibizione, le luci del palco si spensero inaspettatamente, provocando… “neo” Scherzando ha detto: “È stata la madre di Gala a spegnere le luci?” Nonostante i suoi tentativi di far ridere il pubblico, la risposta è stata fredda. Alcuni partecipanti lo hanno criticato per non avere un repertorio più diversificato, mentre altri utenti dei social media hanno commentato sarcasticamente di non capire “a che ora dovrebbero ridere”.

Tuttavia, anche un folto gruppo di TikToker legati alla commedia di Monterrey si è espresso, chiedendo ai propri critici di passare oltre se i loro contenuti non li soddisfano.

Nonostante le critiche, Ivan Fimat mantiene una fedele base di fan che continua a sostenere la sua carriera. Tuttavia, questo incidente dimostra che il comico dovrà reinventare il suo stile o almeno diversificare i suoi contenuti se vuole mantenere la rilevanza in un ambiente sempre più critico e competitivo.